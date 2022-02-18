Обзор иноСМИ: великий щит России и осторожный оптимизм НАТО

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The Economist рассказал о попытках России построить свой собственный великий файрвол, «золотой щит» по примеру китайской системы фильтрации интернет-контента. Журнал отмечает, что российские власти считают всемирную сеть «проектом ЦРУ» и хотят, чтобы российский интернет был защищен от «внешней угрозы и внутренней оппозиции».
Страна пытается добиться этого на самых разных фронтах: через компании, суды и сами технологии. В частности, с помощью предписанного интернет-провайдерам аппаратного обеспечения власти блокируют браузер Tor, которым многие пользуются ради анонимности. Однако, по версии The Economist, выстроить что-то вроде китайского щита России не удастся - стране не хватает китайского сочетания жесткого госконтроля, экономической мощи и технологической находчивости. Кроме того, время уже упущено - начинать надо было лет 15 назад, уверен The Economist.
Генсек НАТО Йенс Столтентберг заявил, что альянс испытывает «осторожный оптимизм» на фоне сигналов Москвы о продолжении дипломатии, рассказала французская газета Le Figaro.
При этом Столтенберг подчеркнул, что пока в альянсе не видят признаков деэскалации со стороны России: «Конечно, мы будем внимательно следить за тем, что они делают. <…> Однако то, что мы видели с российской стороны, свидетельствует о готовности продолжать дипломатические усилия. Ситуация побуждает нас к осторожному оптимизму».
Джефф Хартман в своей статье для The National Interest заявил, что третий конфликт России и Украины не будет «Крымом» или «Донбассом»: по его мнению, это будет масштабной, жестокой и решительной операцией, которая «навсегда изменит Европу». Автор считает, что это привело бы к миллионам беженцев, перебоям на энергетических рынках и экономическому кризису в Европе и Соединенных Штатах.
Российское руководство не боится угроз санкций - Россия укрепляет свою экономику с 2014 года. Однако Запад в состоянии помешать Москве, «дав понять, что риск для России так же велик, как и ее планы», уверен Хартман. Он заявил, что РФ должна понять - ракеты «Першинг» могут быть переброшены намного ближе к ее границе, а постоянное присутствие сил США в Польше и других точках на восточном фланге НАТО станет реальностью.
В Польше с тревогой следят за событиями на Украине, и не только из соображений безопасности: в случае эскалации кризиса страну ожидает наплыв украинских беженцев, отмечает N-TV. Когда дело дошло до приема беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока в 2015 году, Польша была одной из тех стран ЕС, которые сопротивлялись «громче всех»: в качестве оправдания Варшава ссылалась на миллион украинских беженцев, которых якобы приняла с 2014 года.
N-TV назвало это откровенной ложью: из 4860 украинцев, подавших заявление на получение статуса беженца в Польше в 2014 и 2015 годах, ни один не получил положительного ответа. Подавляющее большинство из 1,3 миллиона украинцев, находящихся в Польше, являются рабочими-мигрантами. Эта ситуация может измениться: госсекретарь канцелярии польского президента Анджей Дера заявил, что никто не знает точно, сколько украинских беженцев может направиться в Польшу в 2022 году, «но если будет война и люди будут бежать, их придется принять».
Телеканал MSNBC рассказал о тайне, связанной с проникновением кролика во внутренний двор Пентагона - «непроницаемо защищенное место внутри одного из самых защищенных зданий в мире». MSNBC отмечает, что кролику удалось преодолеть путь от ворот до самого центра здания, оставшись незамеченным.
Канал подчеркивает, что даже экскурсии, которые проводятся в соответствии со строгими правилами безопасности, в Пентагоне сейчас не проводят из-за коронавируса - это означает, что никто не мог тайком пронести кролика в здание.