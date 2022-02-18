Обзор иноСМИ: великий щит России и осторожный оптимизм НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Россия строит свой собственный великий файрвол»

The Economist рассказал о попытках России построить свой собственный великий файрвол, «золотой щит» по примеру китайской системы фильтрации интернет-контента. Журнал отмечает, что российские власти считают всемирную сеть «проектом ЦРУ» и хотят, чтобы российский интернет был защищен от «внешней угрозы и внутренней оппозиции».

Страна пытается добиться этого на самых разных фронтах: через компании, суды и сами технологии. В частности, с помощью предписанного интернет-провайдерам аппаратного обеспечения власти блокируют браузер Tor, которым многие пользуются ради анонимности. Однако, по версии The Economist, выстроить что-то вроде китайского щита России не удастся - стране не хватает китайского сочетания жесткого госконтроля, экономической мощи и технологической находчивости. Кроме того, время уже упущено - начинать надо было лет 15 назад, уверен The Economist.

Генсек НАТО заявил об «осторожном оптимизме» по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтентберг заявил, что альянс испытывает «осторожный оптимизм» на фоне сигналов Москвы о продолжении дипломатии, рассказала французская газета Le Figaro.

При этом Столтенберг подчеркнул, что пока в альянсе не видят признаков деэскалации со стороны России: «Конечно, мы будем внимательно следить за тем, что они делают. <…> Однако то, что мы видели с российской стороны, свидетельствует о готовности продолжать дипломатические усилия. Ситуация побуждает нас к осторожному оптимизму».

«Запад в состоянии помешать России»

Джефф Хартман в своей статье для The National Interest заявил, что третий конфликт России и Украины не будет «Крымом» или «Донбассом»: по его мнению, это будет масштабной, жестокой и решительной операцией, которая «навсегда изменит Европу». Автор считает, что это привело бы к миллионам беженцев, перебоям на энергетических рынках и экономическому кризису в Европе и Соединенных Штатах.

Российское руководство не боится угроз санкций - Россия укрепляет свою экономику с 2014 года. Однако Запад в состоянии помешать Москве, «дав понять, что риск для России так же велик, как и ее планы», уверен Хартман. Он заявил, что РФ должна понять - ракеты «Першинг» могут быть переброшены намного ближе к ее границе, а постоянное присутствие сил США в Польше и других точках на восточном фланге НАТО станет реальностью.

Польша готовится принимать украинских беженцев

В Польше с тревогой следят за событиями на Украине, и не только из соображений безопасности: в случае эскалации кризиса страну ожидает наплыв украинских беженцев, отмечает N-TV. Когда дело дошло до приема беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока в 2015 году, Польша была одной из тех стран ЕС, которые сопротивлялись «громче всех»: в качестве оправдания Варшава ссылалась на миллион украинских беженцев, которых якобы приняла с 2014 года.

N-TV назвало это откровенной ложью: из 4860 украинцев, подавших заявление на получение статуса беженца в Польше в 2014 и 2015 годах, ни один не получил положительного ответа. Подавляющее большинство из 1,3 миллиона украинцев, находящихся в Польше, являются рабочими-мигрантами. Эта ситуация может измениться: госсекретарь канцелярии польского президента Анджей Дера заявил, что никто не знает точно, сколько украинских беженцев может направиться в Польшу в 2022 году, «но если будет война и люди будут бежать, их придется принять».

Как кролик проник в Пентагон

Телеканал MSNBC рассказал о тайне, связанной с проникновением кролика во внутренний двор Пентагона - «непроницаемо защищенное место внутри одного из самых защищенных зданий в мире». MSNBC отмечает, что кролику удалось преодолеть путь от ворот до самого центра здания, оставшись незамеченным.