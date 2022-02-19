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1 час назад

Тейлор Свифт выходит замуж

Газета.Ruиещё 1

Скрывавшие свой роман британский музыкант Джо Элвин и американская певица Тейлор Свифт поженятся, спустя более пяти лет совместной жизни, сообщает телеканал «360».

Тейлор Свифт выходит замуж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые об отношениях с британским музыкантом Тейлор Свифт в открытую заявила после победы на конкурсе «Грэмми» в номинации «Альбом года». Во время вручения награды певица заявила, что посвящает ее Джо, самому близкому человеку в ее жизни, о котором она поет почти во всех своих песнях.

«Мне было весело с тобой вместе писать музыку на карантине», — добавила артистка.

Имя Джо Элвина на альбомах артистки фанаты не найдут. Он использовал псевдоним Уильям Бауэри. Известно, что он приложил свою руку к песням Betty и Exile с альбома Свифт Folklore, а также к композициям Champagne Problems и Coney Island с пластинки Evermore.

До отношений с Джо Элвином певица встречалась с актерами Гарри Стайлсом и Джейком Джилленхолом. Но, похоже, что на этот раз это первые серьезный роман в жизни Тейлор Свифт.

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