Климкин: «Вероятности вторжения на Украину снизилась»

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после обострения в Донбассе 17 февраля вероятность полномасштабного вторжения на Украину уменьшилась. Об этом сообщает ТСН.

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«В ближайшие дни у нас вероятность больших действий снизилась, но сто процентов давление будет подниматься. И осень тоже будет очень непростой», - заявил экс-глава МИД.

В ДНР 17 февраля обвинили украинских военных в обстрелах окраин Донецка и повреждении двух домов. В Киеве, в свою очередь, заявили об обстреле детского сада в станице Луганской и заявили о двух пострадавших взрослых.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Киева в в Донбассе в любой момент могут спровоцировать «воспламенение войны» у российской границы.

По мнению Климкина, к «полномасштабному вторжению» не готовятся с помощью таких обстрелов - перед подобной операцией, наоборот, действуют скрытно.

Также экс-министр обратил внимание, что Госдума 15 февраля проголосовала за немедленное обращение к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. В одобренном депутатами документе подчеркивается, что это позволит гарантировать безопасность жителей Донбасса.