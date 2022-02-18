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10 минут назад

В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины

Елена Прошина

Отвод российских войск от границы Украины был уловкой. Это было сделано, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон. О новых разведданных США сообщает Washington Post. Эту информацию газете подтвердили несколько американских и один европейский источник, знакомых с ситуацией.

В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины
Фото: ReutersReuters

«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», – передает РИА «Новости» слова одного из источников.

Ранее Минобороны России объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходили эпизоды масштабных учений всех ВС России.

Напомним, западные СМИ «перенесли» дату «вторжения» на Украину на новую дату. Теперь, по мнению журналистов, оно состоится не ранее 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ предоставить график «вторжений», чтобы можно было спланировать отпуск.

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