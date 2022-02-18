В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины

Отвод российских войск от границы Украины был уловкой. Это было сделано, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон. О новых разведданных США сообщает Washington Post. Эту информацию газете подтвердили несколько американских и один европейский источник, знакомых с ситуацией.

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«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», – передает РИА «Новости» слова одного из источников.

Ранее Минобороны России объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходили эпизоды масштабных учений всех ВС России.