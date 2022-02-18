Блинкен принял предложенную Лавровым дату переговоров

«Госсекретарь (США Энтони Блинкен. — RT) во время выступления в Совете Безопасности ООН сегодня отметил, что, поскольку мы считаем единственным ответственным путём урегулирования этого кризиса дипломатию и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым на следующей неделе. Российская сторона ответила, предложив даты в конце следующей недели, мы их принимаем при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину», — приводит слова Прайса ТАСС.