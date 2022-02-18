Блинкен предложил Лаврову встретиться в Женеве

США рассчитывают, что российская сторона примет предложение провести на следующей неделе встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в четверг в интервью Национальному общественному радио, отметив, что организовать такую встречу планируется в Женеве.

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"Как вы знаете, госсекретарь Блинкен пригласил министра иностранных дел Лаврова в Женеву, чтобы сесть за стол переговоров. Мы надеемся, что они [РФ] примут это приглашение и выберут дипломатию, а не конфронтацию", - заявила Гринфилд.

Она отметила, что ответа на предложение со стороны России пока не последовало.

Ранее Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по проблематике выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил, что направил Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе. По его словам, Вашингтон также предлагает провести "встречи в рамках Совета Россия - НАТО и Постоянного совета ОБСЕ". Эти переговоры могут подготовить основу для саммита ключевых лидеров по вопросу деэскалации на Украине, считает Блинкен.

Последняя очная встреча Лаврова и Блинкена прошла 21 января в Женеве. После этого главы внешнеполитических ведомств двух стран провели несколько телефонных разговоров, последний из которых состоялся во вторник. Как указали в МИД РФ, Лавров в ходе беседы подчеркнул необходимость продолжать диалог по гарантиям безопасности без агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном, и призвал к прагматичному подходу.