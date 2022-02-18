В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
1 час назад

США надеются, что Россия примет предложение провести встречу Блинкена и Лаврова в Женеве

ТАССиещё 3

США рассчитывают, что российская сторона примет предложение провести на следующей неделе встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в четверг в интервью Национальному общественному радио, отметив, что организовать такую встречу планируется в Женеве.

Блинкен предложил Лаврову встретиться в Женеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как вы знаете, госсекретарь Блинкен пригласил министра иностранных дел Лаврова в Женеву, чтобы сесть за стол переговоров. Мы надеемся, что они [РФ] примут это приглашение и выберут дипломатию, а не конфронтацию", - заявила Гринфилд.

Она отметила, что ответа на предложение со стороны России пока не последовало.

Ранее Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по проблематике выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил, что направил Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе. По его словам, Вашингтон также предлагает провести "встречи в рамках Совета Россия - НАТО и Постоянного совета ОБСЕ". Эти переговоры могут подготовить основу для саммита ключевых лидеров по вопросу деэскалации на Украине, считает Блинкен.

Последняя очная встреча Лаврова и Блинкена прошла 21 января в Женеве. После этого главы внешнеполитических ведомств двух стран провели несколько телефонных разговоров, последний из которых состоялся во вторник. Как указали в МИД РФ, Лавров в ходе беседы подчеркнул необходимость продолжать диалог по гарантиям безопасности без агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном, и призвал к прагматичному подходу.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях, но, как сообщал ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, график предстоящих контактов по вопросам гарантий безопасности пока не согласован.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители