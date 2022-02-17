В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о причинах проблем со здоровьем у Елизаветы II

Елена Прошина

Врач-эндокринолог, кардиолог Алексей Жито в интервью «Пятому каналу» заявил, что круг причин, вызвавших проблемы с ходьбой у королевы Великобритании Елизаветы II, очень широкий. В частности, на ее состояние, по его словам, могли повлиять инсульт, опухоль головного мозга и скандалы вокруг ее семьи.

Стало известно о причинах проблем со здоровьем у Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

Елизавета II на своей первой очной аудиенции после контакта с подхватившим коронавирус принцем Чарльзом призналась, что не может нормально двигаться. Королева Великобритании встретила представителей Минобороны страны, опираясь на трость, что вызвало серьезные опасения у ее подданных.

«На самом деле круг заболеваний и состояний очень широкий. Это могут быть и атрофия мышц, и нейропатия, и другие неврологические заболевания, включая последствия перенесенных, в том числе и скрытых инсультов, последствия травм», — сказал Жито.

70 лет на престоле: что сейчас происходит в жизни Елизаветы II

Также в круг причин, вызвавших проблемы с ходьбой у Елизаветы II, он включил опухоли головного мозга, различные заболевания крови, дефициты витаминов, заболевания щитовидной железы, суставов, а также скандалы вокруг ее семьи.

«В последнее время много нервотрепок связано со скандалами вокруг их семейства — это не добавляет здоровья королеве», — отметил Жито.

При этом эндокринолог уверен, что у Елизаветы II есть шансы поправиться и снова встать на ноги, но все будет зависеть от диагноза. По его словам, при некоторых заболеваниях помочь бывает «очень затруднительно».

Кроме того, Жито предположил, что у британской королевы может быть скрытая форма коронавируса, что грозит любыми последствия, включая редкий синдром Гийена — Барре.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители