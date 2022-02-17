Стало известно о причинах проблем со здоровьем у Елизаветы II

Врач-эндокринолог, кардиолог Алексей Жито в интервью «Пятому каналу» заявил, что круг причин, вызвавших проблемы с ходьбой у королевы Великобритании Елизаветы II, очень широкий. В частности, на ее состояние, по его словам, могли повлиять инсульт, опухоль головного мозга и скандалы вокруг ее семьи.

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Елизавета II на своей первой очной аудиенции после контакта с подхватившим коронавирус принцем Чарльзом призналась, что не может нормально двигаться. Королева Великобритании встретила представителей Минобороны страны, опираясь на трость, что вызвало серьезные опасения у ее подданных.

«На самом деле круг заболеваний и состояний очень широкий. Это могут быть и атрофия мышц, и нейропатия, и другие неврологические заболевания, включая последствия перенесенных, в том числе и скрытых инсультов, последствия травм», — сказал Жито.

Также в круг причин, вызвавших проблемы с ходьбой у Елизаветы II, он включил опухоли головного мозга, различные заболевания крови, дефициты витаминов, заболевания щитовидной железы, суставов, а также скандалы вокруг ее семьи.

«В последнее время много нервотрепок связано со скандалами вокруг их семейства — это не добавляет здоровья королеве», — отметил Жито.

При этом эндокринолог уверен, что у Елизаветы II есть шансы поправиться и снова встать на ноги, но все будет зависеть от диагноза. По его словам, при некоторых заболеваниях помочь бывает «очень затруднительно».