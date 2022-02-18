Что написано в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля заявил, что Минские соглашения «составлены бездарно», так как не учитывают гарантии безопасности и поставили, по его словам, Киев в заведомо проигрышную ситуацию. При этом в ходе своих недавних визитов в Москву и президент Франции Макрон, и канцлер Германии Шольц подтвердили, что договоренности Минска необходимо соблюдать. «Парламентская газета» изучила документ и спросила у парламентариев: нужно ли что-то менять в достигнутых ранее договоренностях между Киевом и Донбассом, гарантом исполнения которых согласились выступить Россия, Германия и Франция?

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Минские соглашения — как они есть

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Минские соглашения, принятые в 2014-2015 годах с целью дипломатического урегулирования военного конфликта на Донбассе, — документ, пункты которого следует исполнять не выборочно, а последовательно и комплексно. Соглашения представляют собой целый ряд мер, необходимый для окончания войны на Донбассе.

Первый пакет (Минск-1) был подписан 5 сентября 2014 года, новый комплекс мер (Минск-2) за подписью лидеров России, Франции, Германии и Украины был утвержден 12 февраля 2015 года. Последний документ включает в себя 13 пунктов, которые нужно последовательно исполнять сторонам конфликта, — официальному Киеву и Донецку с Луганском. Отметим, что неотъемлемой частью соглашений является декларация, подписанная в 2015 году президентами России, Франции, Украины и канцлером Германии. В ней указывается, что лидеры «будут вносить вклад» и «использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению» согласованного комплекса мер.

Ключевые тезисы Минских соглашений следующие.

Во-первых, это прекращение огня на Донбассе и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон, чтобы создать в регионе зоны безопасности шириной не менее 50 километров.

Во-вторых, это переговоры о проведении местных выборов в рамках закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей и сопутствующая этому реформа конституции Украины с целью децентрализации власти.

В-третьих, необходимо осуществить обмен пленных по принципу «всех на всех» и ввести в действие на Украине закон, запрещающий преследование и наказание лиц — участников конфликта.

Четвертое — после проведения местных выборов на Донбассе в рамках нового закона об особом статусе при согласовании с представителями ДНР и ЛНР и при мониторинге ОБСЕ во всей зоне конфликта должен быть полностью восстановлен контроль над госграницей со стороны правительства Украины.

Пятое — вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ и разоружение всех незаконных групп.

И наконец, шестое — обеспечение безопасной доставки и распределения гуманитарной помощи, а также восстановление социально-экономических связей властей Украины с территориями Донбасса, включая выплату пенсий и иных выплат.

Что такое особый статус Донбасса

Отдельным предметом переговоров в рамках «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция плюс представители Киева и Донбасса) стал вопрос, что именно понимать под «особым статусом», который Донецк и Луганск должны получить по итогам конституционной реформы на Украине.

Согласно достигнутым договоренностям, такой статус предусматривает не только освобождение от наказания за участие в конфликте, но и, например, право на языковое самоопределение и право местных органов власти назначать прокуроров, судей и создавать собственные отряды народной милиции. Важным положением об особом статусе является пункт о том, что центральные органы власти Украины должны содействовать трансграничному сотрудничеству территорий Донбасса с регионами России.

Закон об особом статусе Донбасса, к слову, Верховной радой был принят. Но с такими оговорками, которые выхолащивают его суть. Так, закон носит временный характер и каждый год «незалежные» депутаты его продлевают, а выборы на Донбассе, которые должны быть проведены в рамках действия именно этого закона, так и не состоялись. Почему? В Киеве настаивают, что для начала нынешние власти Украины должны получить контроль над всей границей в зоне конфликта. То есть на том, что прямо противоречит прописанному в Минских соглашениях. И тот факт, что Украина подписалась под этим документом, штаб президента Зеленского не смущает.

России надоели выкрутасы Киева

Этот эпизод показателен для понимания, насколько Киев «готов» выполнять Минские соглашения. Как пояснил «Парламентской газете» первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, там и не собирались этого делать. Хотя и Минск-1, и Минск-2, в разработке которых Москва сыграла ключевую роль, создавались, чтобы помочь властям Украины решить приоритетную для любой власти задачу — сохранить целостность государства.

Несмотря на неоднократные сигналы Москвы, чтобы в Берлине и Париже наконец-то оказали реальное влияние на Киев в плане начала исполнения соглашений, лидерами двух ведущих стран Евросоюза ничего существенного на этом направлении предпринято не было. Более того, сейчас на Западе опять начались разговоры, что исполнять Минские соглашения обязана в первую очередь… Россия.

«Это полная нелепица. На днях еще раз перечитал текст документа, где описывается комплекс мер по выполнению Минских соглашений — Россия там даже не упоминается», — пояснил Джабаров.

Сенатор обратил внимание: когда канцлер Шольц и президент Макрон приезжали в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, то оба заявил, что соглашения надо исполнять. А спустя несколько дней Киев, судя по заявлениям Зеленского о «бездарно составленных» Минских договоренностях, дал понять, что не намерен реагировать на сигнал своих партнеров в Европе.

«В итоге эти заявления поставили Берлин и Париж в неприглядное положение — они, по сути, становятся гарантами не мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе, прописанного в Минских соглашениях, а гарантами госпереворота на Украине 2014 года. Такое поведение Киева, к сожалению, еще раз демонстрирует, что он находится под жестким внешним управлением и давлением Вашингтона», — считает Джабаров.

Между тем подобные маневры Киева мир наблюдает уже несколько лет. Как отбить к ним охоту у нынешних властей Украины и надо ли что-то менять в Минских договоренностях? Владимир Джабаров считает, что следует идти по уже проторенному американцами пути. А именно — вводить жесточайшие санкции против Киева, где, не исполняя обещаний, покупают наши ресурсы, активно пользуются российскими ГСМ.