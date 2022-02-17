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12 минут назад

Байден "сбежал" от журналистов после своей речи об Украине

Газета.Ru

Президент США Джо Байден зачитал речь об Украине 15 февраля и довольно быстро ушел с трибуны, проигнорировав журналистов. На это обратили внимание на телеканале Fox News.

Байден "сбежал" от журналистов после своей речи об Украине
Фото: ReutersReuters

Во время своей речи Байден утверждал, что не верит в желание россиян воевать с Украиной, однако возможность "нападения" остается. Один из ведущих отметил, что Байден после речи ответил на "ноль целых ноль десятых" вопросов, и такое поведение для Байдена является "очень редким". При этом Байден заявил, что будет "держать в курсе".

Обозреватель Fox News Джо Конча прогнозирует, что Байден не будет решать насущные проблемы, такие как пограничный кризис или законы о реформе залога, во время своего выступления о положении в стране. Конча также заявил, что если глава Белого дома делает подобные заявления, то должен ответить хотя бы на несколько вопросов прессы, а не "уноситься".

Ранее Байден заявил, что вероятность "вторжения" России на Украину в ближайшее время очень высока. По его словам, есть "все признаки" того, что Россия готова напасть на Украину в ближайшие несколько дней.

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