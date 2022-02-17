Пока вы не уснули: в полутора метрах от Третьей мировой и "убийство" Валиевой на Олимпиаде-2020

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Су-35 против P-8A Poseidon: В полутора метрах от Третьей мировой

На минувшей неделе военные летчики США и России во время взаимного маневрирования над Средиземным морем трижды оказывались буквально в шаге от катастрофы. Опасные инциденты произошли 11 и 12 февраля 2022 года. Во всех трех случаях российские тяжелые истребители Су-35 рискованным маневрированием вынуждали противолодочные самолеты ВВС США типа P-8A Poseidon изменить курс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Министерства обороны Соединенных Штатов.

"Камилу убивали, убивали и убили"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, “убивали, убивали и убили”, пишет News.ru.

“Во-первых, выиграли Олимпийские игры. Вторая — тоже наша девочка. Камила, которую убивали, убивали, убивали, убивали и убили — четвёртая, — сказала Тарасова, комментируя выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на Играх в Пекине.

В Кремле рассказали об ответе Путина по признанию ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет [не ответил]. Он принял к сведению, естественно. А дальше все будет зависеть от решения президента», - пояснил официальный представитель Кремля.

Госдума 15 февраля проголосовала за немедленное обращение к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. В одобренном депутатами документе подчеркивается, что это позволит гарантировать безопасность жителей Донбасса.

У ВАДА возникли вопросы к РУСАДА из-за ситуации с Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что решение независимого дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять с Камилы Валиевой временное отстранение от участия в Олимпиаде негативно отражается на борьбе с допингом в России.

«Случай с Валиевой негативным образом отражается на борьбе с допингом в России. У ВАДА есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Курс рубля упал на новостях об обстрелах ДНР и ЛНР

17 февраля курс рубля усиливает снижение на фоне новостей об обострении ситуации в Донбассе. Курс доллара подскочил выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами на «завтра» на 12:15 мск вырос на 1,02 рубля, до 76,27 рубля, курс евро – на 93 копейки, до 86,63 рубля. Индекс Мосбиржи потерял 2,51%, упав до 3 555,01 пункта. Индекс РТС опустился на 3,77%, до 1 461,04 пункта.

Бойца ММА расстреляли в центре Москвы

В центре Москвы охранник фитнес-клуба расстрелял бойца ММА Багдата Дюсембаева, известного в мире спорта как Казах. В 30-летнего спортсмена выпустили шесть пуль. По предварительным данным, инцидент произошел, когда Дюсембаев приехал покупать абонемент в спортклуб. Он оставил свой автомобиль на парковке для оформления клубной карты. В какой-то момент к нему подошел охранник, который попросил убрать машину. В результате начался конфликт, в ходе которого охранник шесть раз выстрелил в бойца. После происшествия медики госпитализировали Дюсембаева — мужчина получил огнестрельное ранение в грудь.

«Страшный недуг»: названа самая смертоносная болезнь в России

Злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийском XII Форуме Межрегионального общественного движения «Движение против рака». По её словам, российское правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкозаболеваний, пишет РИА Новости.

"Настоящая катастрофа": украинская лыжница о допинг-скандале

Украинская лыжница Валентина Каминская, сдавшая положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пекине, объявила о завершении карьеры. Как сообщает РИА Новости, спортсменка подчеркнула, что для нее результаты допинг-пробы стали «настоящей катастрофой».

«Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли», — заявила она.

В ЛНР обвинили в начале обстрела Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский лично дал указания на эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко. Сегодня в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения войск в регионе. Так, по их данным, украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. В том числе была обстреляна территория Донецкого аэропорта и окраины Донецка. Подразделениями Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики был открыт ответный огонь.

Россиянам назвали способы списать долги по ЖКХ