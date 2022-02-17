Пока вы не уснули: в полутора метрах от Третьей мировой и "убийство" Валиевой на Олимпиаде-2020

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На минувшей неделе военные летчики США и России во время взаимного маневрирования над Средиземным морем трижды оказывались буквально в шаге от катастрофы. Опасные инциденты произошли 11 и 12 февраля 2022 года. Во всех трех случаях российские тяжелые истребители Су-35 рискованным маневрированием вынуждали противолодочные самолеты ВВС США типа P-8A Poseidon изменить курс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Министерства обороны Соединенных Штатов.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, “убивали, убивали и убили”, пишет News.ru.
“Во-первых, выиграли Олимпийские игры. Вторая — тоже наша девочка. Камила, которую убивали, убивали, убивали, убивали и убили — четвёртая, — сказала Тарасова, комментируя выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на Играх в Пекине.
Президент России Владимир Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет [не ответил]. Он принял к сведению, естественно. А дальше все будет зависеть от решения президента», - пояснил официальный представитель Кремля.
Госдума 15 февраля проголосовала за немедленное обращение к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. В одобренном депутатами документе подчеркивается, что это позволит гарантировать безопасность жителей Донбасса.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что решение независимого дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять с Камилы Валиевой временное отстранение от участия в Олимпиаде негативно отражается на борьбе с допингом в России.
«Случай с Валиевой негативным образом отражается на борьбе с допингом в России. У ВАДА есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.
17 февраля курс рубля усиливает снижение на фоне новостей об обострении ситуации в Донбассе. Курс доллара подскочил выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами на «завтра» на 12:15 мск вырос на 1,02 рубля, до 76,27 рубля, курс евро – на 93 копейки, до 86,63 рубля. Индекс Мосбиржи потерял 2,51%, упав до 3 555,01 пункта. Индекс РТС опустился на 3,77%, до 1 461,04 пункта.
В центре Москвы охранник фитнес-клуба расстрелял бойца ММА Багдата Дюсембаева, известного в мире спорта как Казах. В 30-летнего спортсмена выпустили шесть пуль. По предварительным данным, инцидент произошел, когда Дюсембаев приехал покупать абонемент в спортклуб. Он оставил свой автомобиль на парковке для оформления клубной карты. В какой-то момент к нему подошел охранник, который попросил убрать машину. В результате начался конфликт, в ходе которого охранник шесть раз выстрелил в бойца. После происшествия медики госпитализировали Дюсембаева — мужчина получил огнестрельное ранение в грудь.
Злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Всероссийском XII Форуме Межрегионального общественного движения «Движение против рака». По её словам, российское правительство оказывает всестороннюю поддержку и помощь в вопросах профилактики, диагностики и лечения онкозаболеваний, пишет РИА Новости.
Украинская лыжница Валентина Каминская, сдавшая положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пекине, объявила о завершении карьеры. Как сообщает РИА Новости, спортсменка подчеркнула, что для нее результаты допинг-пробы стали «настоящей катастрофой».
«Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли», — заявила она.
Президент Украины Владимир Зеленский лично дал указания на эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко. Сегодня в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения войск в регионе. Так, по их данным, украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам с помощью запрещенных Минскими соглашениями минометов. В том числе была обстреляна территория Донецкого аэропорта и окраины Донецка. Подразделениями Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики был открыт ответный огонь.
Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров в беседе с РИА Недвижимость напомнил, что долги за жилищно-коммунальные услуги могут быть списаны при прохождении срока исковой давности по ним, банкротстве и невозможности взыскания, подтвержденной судебными приставами.