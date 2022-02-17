В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
46 минут назад

Токаев объяснил свой звонок Путину во время протестов в Казахстане

Елена Прошина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал о звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время январских событий в республике. Отрывок интервью приводит Телеграм-канал KazTAG.

Токаев объяснил свой звонок Путину во время протестов в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Токаева, он не жалеет о звонке Путину и просьбе направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ.

"Надо понимать, что вооруженные боевики разгромили Алматы и угрожали другим нашим городам. И если бы не был своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы и другие города”, - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что миротворческий контингент ОДКБ во время январских событий в Казахстане не произвел ни одного выстрела - они лишь защищали основные стратегические объекты.

“Считаю, что заявления о том, что якобы «мы теперь задолжали Путину», – это пустые разговоры, которые надо прекратить”, - заявил президент Казахстана.

Он отметил, что контингент ОДКБ не является личной армией Владимира Путина или России - он общий для всех стран-участниц Организации.

“Наряду с российскими в состав сил ОДКБ входят воинские подразделения Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Казахстан также является полноправным членом и одним из основных учредителей этой Организации. Поэтому все законно и логично”. - добавил Токаев.

В начале января в Алматы начались беспорядки на фоне резкого роста цен на топливо. Участники беспорядков нападали на силовиков. Токаев призвал ОДКБ оказать помощь республике. Ситуация стабилизировалась к 7. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января. В результате январских событий погибли 225 человек, еще более 4,5 тысячи пострадали.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители