Токаев объяснил свой звонок Путину во время протестов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал о звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время январских событий в республике. Отрывок интервью приводит Телеграм-канал KazTAG.

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По словам Токаева, он не жалеет о звонке Путину и просьбе направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ.

"Надо понимать, что вооруженные боевики разгромили Алматы и угрожали другим нашим городам. И если бы не был своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы и другие города”, - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что миротворческий контингент ОДКБ во время январских событий в Казахстане не произвел ни одного выстрела - они лишь защищали основные стратегические объекты.

“Считаю, что заявления о том, что якобы «мы теперь задолжали Путину», – это пустые разговоры, которые надо прекратить”, - заявил президент Казахстана.

Он отметил, что контингент ОДКБ не является личной армией Владимира Путина или России - он общий для всех стран-участниц Организации.

“Наряду с российскими в состав сил ОДКБ входят воинские подразделения Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Казахстан также является полноправным членом и одним из основных учредителей этой Организации. Поэтому все законно и логично”. - добавил Токаев.