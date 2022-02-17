Киеву предложили новый план «возвращения» Крыма

Украинский журналист Петр Шевченко в статье для газеты "Левый берег" заявил, что Киев может попробовать увязать вопрос "возвращения" Крыма к российско-японскому территориальному спору.

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В материале под названием "Опасные Курильские острова: агрессивная Россия, возмущенная Япония и интересы Украины" автор рассказывает о том, что Москва якобы нарушает воздушные границы Японии, что усиливает напряжение вокруг Курильских островов.

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"Русско-японские отношения через Курилы стремительно ухудшаются. Масла в огонь подливают, во-первых, постоянные российские провокации, когда военные самолеты или корабли РФ заходят в воздушное и морское пространства Японии, а во-вторых, объявления российско-китайского альянса, где Пекин выступает основным региональным противником Токио... Таким образом Япония окончательно присоединяется к глобальной антироссийской коалиции и становится нашим ситуативным союзником", - пишет Шевченко.

По его словам, Украина может "вернуть" Крым и Донбасс, привязав этот вопрос к спору вокруг Курильских островов. При этом Киев и Токио должны поддерживать друг друга и сотрудничать. Шевченко заявил, что Япония еще при правительстве Синдзо Абе активно продвигала в Киеве "идею привязывания Крыма и Курил", но Украина упустила возможность. Кроме того по словам украинского журналиста, республике нужно настоять на более качественном экономическом сотрудничестве, - уровень поддержки Японией Украины должен быть выше.

"Мы выступаем как дешевая фабрика по изготовлению сигарет для Японии и как поставщик сырья, в первую очередь железной руды. Есть возможности для развития экспорта отечественной аграрной продукции, других полуфабрикатов. Необходимо придать новый толчок двусторонней научно-технической кооперации", - предположил Шевченко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок предложил "развалить" Россию ради возвращения Крыма Украине. Он отметил, что Россию необходимо развалить "на 20 национальных государств". Тогда, по его мнению, республика сможет вернуть себе Крым. Тягнибок добавил, что считает минские соглашения "предательскими".

В марте 2014 года на территории Крыма прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь - городом федерального значения. В законодательстве Украины заявленная Россией территория республики считается "оккупированной".