Зеленский назвал бездарными Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина» заявил, что Минские соглашение изначально составили бездарно, они ставят Киев в проигрышную позицию. Его слова приводит «РИА Новости».
«Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов», — сказал Зеленский.
По его словам, Минские соглашения говорят об реинтегрировании оккупированного Донбасса в Украину, за что выступают все их участники, но не говорит о том, как это сделать.
«Этот документ не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», — заключил Зеленский.
Ранее президент Украины исключил возможность прямого диалога Киева с ЛНР и ДНР, назвав его бессмысленным.