Зеленский назвал бездарными Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина» заявил, что Минские соглашение изначально составили бездарно, они ставят Киев в проигрышную позицию. Его слова приводит «РИА Новости» .

«Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов», — сказал Зеленский.

По его словам, Минские соглашения говорят об реинтегрировании оккупированного Донбасса в Украину, за что выступают все их участники, но не говорит о том, как это сделать.