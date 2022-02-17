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26 минут назад

Байден заявил о проведении Россией операции под чужим флагом

Lenta.ru

Президент США Джо Байден утверждает, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом. Об этом сообщает Reuters.

Байден заявил о проведении Россией операции под чужим флагом
Фото: ReutersReuters

Выступая перед журналистами, Байден добавил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока — оно, по его словам, произойдет в ближайшие дни.

О том, что Москва планирует провести операцию на Украине под чужим флагом, ранее заявляли и в Великобритании. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные дезинформацией.

В середине января CNN сообщил, что у США есть информация о подготовке Россией оперативной группы для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. По словам источника телеканала, администрация Байдена считает, что Москва может готовиться к вторжению на территорию Украины, которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей.

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