Президент Украины Владимир Зеленский на катере отправился по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе.

"Катерами направляемся в район проведения ООС (Операция объединенных сил, зона силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС)", - говорится в истории, опубликованной на странице Зеленского в Instagram в четверг. При этом опубликовано видео движения катера с украинским флагом по морю. Накануне украинский лидер прибыл с рабочим визитом в Мариуполь Донецкой области.

Кроме того, на странице президента в соцсети также размещен материал с подписью "Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы", где запечатлено, как он рассматривает документы. Рядом с ним, кроме прочих, присутствует секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

В среду Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мариуполь, где выступил перед военнослужащими и силовиками по случаю Дня единения на Украине и заявил, что Украина не боится врагов, поскольку намерена себя защищать. Кроме того, украинский лидер, как писали СМИ, провел в городе встречу с послами иностранных государств.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят". Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе. В частности, в конце января Зеленский заявил, что из страны вывели 12,5 млрд долларов после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ".

Представители Вооруженных сил Украины утром в четверг, 17 февраля начали минометный обстрел населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Об этом заявили представители ЛНР.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня. Используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», — цитирует РИА «Новости» офицера ЛНР, представителя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

По словам офицера, украинские силовики начали вести минометный огонь по территории республики около 5:30 утра по московскому времени. В частности, из крупнокалиберных минометов были обстреляны населенные пункты Нижнее Лозовое, Веселенькое, Золотое-5 и Сокольники. О пострадавших не сообщается.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мирных жителей в Донбассе. В 2021 году там были обнаружены пять массовых захоронений, откуда были извлечены тела людей, погибших от массовых обстрелов, передает «Федеральное агентство новостей».

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в здание детского сада в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Республиканский актив», который ведут местные журналисты.

По данным канала, военные нанесли удар рано утром. В это время детей не было в здании. Учреждение находится в районе станции Новая Кондрашовка в Станице Луганской. На фотографии с места событий видно, как снаряд проломил кирпичную стену.

В экстренном сообщении на своем Telegram-канале Народная милиция ДНР (НМ ДНР) заявила об обострении обстановки на линии боевого соприкосновения на Донбассе.

По словам официального представителя милиции, за последние сутки ВС Украины 4 раза нарушили обязательство по соблюдению режима прекращения огня. Силы НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь для подавления сил противника.

"На мариупольском направлении боевики (военнослужащие ВСУ - прим. "РГ") 36-й бригады морской пехоты вели обстрел в направлении населенных пунктов Коминтерново и Октябрь из гранатометов различного типа и стрелкового оружия, выпустив 42 снаряда. Также боевики 53-й бригады подвергли обстрелу с применением минометов калибра 120-мм районы населенных пунктов Петровское и Новоласпа, выпустив 20 мин", - говорится в сообщении.

Агентурная разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе, заявил официальный представитель ведомства старший лейтенант Олег Никитин.

«Осуществляется планирование и подготовка высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на Азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск», — говорится в тексте заявления.

Действия ударной группы предусматриваются на направлении Сартана — Коминтерново. В её состав включены разведрота, рота огневой поддержки и сводная миномётная батарея.

Также предусмотрены несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны — его в ближайшее время ВСУ перебросят в Мариуполь.

«Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи», — добавили в Народной милиции ДНР.

Офис президента Украины Владимира Зеленского положительно воспринял информацию о возвращении российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого цитирует издание «Лига». Вместе с тем он отметил, что спецслужбы Украины и её партнёры «будут очень внимательно наблюдать» за отводом российских войск.

Wikipedia

Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины — это правильный сигнал, — заявил Подоляк.

В офисе президента также отметили, что масштабная информационная эскалация на фоне присутствия российских войск «значительно бьёт по финансово-экономическим возможностям нашей страны».

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военных округов приступили к возвращению в гарнизоны после масштабных военных учений, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходила совместно с военными Белоруссии.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению, как и аналогичное право других стран. По его словам, напряжённую обстановку в Европе провоцируют не учения, а скопление украинских войск вблизи линии разграничения в Донбассе и заявления США о якобы скором начале войны.

Запад предпочитает не замечать агрессивных устремлений Киева, по сообщениям из Донбасса обстановка там нагнетается, ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Провокации Киева у линии разграничения в Донбассе усилились, заметил Песков.

"Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация", - предостерег он.

"Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения", - также сказал Песков, отметив, что на Западе "забыли, как жгли людей в Одессе, как убивали людей в Донбассе, когда там шла гражданская война".



"И каждый раз, обвиняя в чем-то Россию, предпочитают не призывать Киев к тому, чтобы Киев не начал новую гражданскую войну", - подчеркнул он.

"Представители многих стран Запада, многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут по сути своими заявлениями неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

И это может привести к последствиям, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от границ России. При этом Москва сохраняет ответственную позицию и ждет диалога.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным фейком данные газеты Politico о якобы возможном нападении РФ на Украину после 20 февраля.

"Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", - сказал он в беседе с журналистами.

Песков отметил, что уже было "много дат в гораздо более конкретном исполнении".

"Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", - резюмировал пресс-секретарь.

По его словам, представители некоторых западных государств и организаций в последнее время проявляют откровенную информационную агрессию в отношении Москвы и реального положения дел вокруг происходящего на Украине.

"Представители многих стран Запада, представители многих организаций, в том числе НАТО, в последнее время ведут по сути своими заявлениями неприкрытую информационную агрессию против нашей страны и против реального положения дел", - констатировал представитель Кремля.

В МИД России подвергли жёсткой критике слова пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая засомневалась в геноциде в Донбассе. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что непозволительно рассуждать на столь трагические темы, о которых «не имеешь ни малейшего представления».

Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса… Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления, — написала Захарова.

Она также призвала Псаки восполнить пробел в знаниях и посмотреть соответствующие материалы.

Запроси данные «американской разведки», на которые ты всё время ссылаешься, — резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что СК России завёл уголовное дело после обнаружения в Донбассе братских могил с останками около 300 жертв обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году. Псаки заявила, что эти сообщения могут быть дезинформацией и Вашингтон продолжит пристально следить за ситуацией.

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о готовящейся эвакуации офиса президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады во Львов. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ДНР Олег Никитин, его обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку [Вооруженных сил Украины] ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной Рады, Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и других министерств и ведомств», — сказал Никитин.

Кроме того, он заявил, что социально-политическая обстановка в Украине продолжает деградировать, а представители власти и олигархи бегут с территории Украины. Официальный представитель НМ также подчеркнул, что украинский парламент и министерства не в состоянии выполнять возложенные на них функции из-за отсутствия большого числа депутатов и руководящих лиц.

Ранее стало известно, что США отказались от указания точных дат якобы готовящегося российского вторжения на Украину. По словам официального представителя американского Госдепартамента Неда Прайса, Вашингтон никогда не называл точных сроков начала эскалации.

12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден назвал датой вторжения России на Украину 16 февраля. Об этом он заявил в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. На фоне этих слухов власти США приняли решение о временном переводе своего посольства на Украине из Киева во Львов. Многие украинские олигархи покинули страну, пользуясь чартерными рейсами и частными самолетами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Украина предлагала провести двухсторонние переговоры на уровне президентов, однако отсутствовал конкретный предмет диалога, сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков объяснил, что украинские власти предлагали обсудить с Россией тему Донбасса. Но в Москве, в свою очередь, подчеркивают необходимость дискуссий по другим темам, поскольку проблема региона должна подниматься в ходе беседы Киева и представителей самопровозглашенных республик.