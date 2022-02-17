Польша решила отгородиться от России забором

Польша планирует построить забор на границе с Россией. Об заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

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«Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем», - сказал Скуркевич, отвечая на вопрос журналиста о возможном строительстве забора на границе Польши с Калининградской областью России.

Скуркевич отметил, что эти действия есть в планах Пограничной стражи, однако когда именно начнется возведение конструкций — не уточняется.

Напомним, что ранее Польша начала возведение заграждения на границе в Белоруссией. Длина строящегося забора будет 186 километров, высота — пять метров, а его стоимость составит 1,6 миллиарда злотых (или около 400 миллионов долларов).