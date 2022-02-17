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1 час назад

Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Белоруссии разместят лишь в случае угроз от Запада

ТАССиещё 5

Ядерное оружие будет размещено в Белоруссии только в случае угроз со стороны Запада. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский.

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. При этом он подчеркнул, что "если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь "100 лет не нужно".

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