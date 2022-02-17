Лукашенко привез на военные учения младшего сына

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай приехал вместе с отцом на учения, которые проходят на полигоне «Осиповичский». Об этом сообщает корреспондент Sputnik.by.

Фото: Reuters Reuters

Николай попал на несколько снимков фоторепортеров. Молодой человек одет в гражданскую одежду и сопровождает отца.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что вернуть белорусских и российских военных в места постоянной дислокации можно за сутки, однако они будут находиться в республике столько, сколько необходимо.

Президент Белоруссии добавил, что возвращение военнослужащих из России он обсудит с главой России Владимиром Путиным в ходе очередной встречи, которая должна состояться в пятницу, 18 февраля.

Сами учения проходят на пяти полигонах в Беларуси с 10 по 20 февраля. С российской стороны в них участвуют войска Восточного военного округа России.