Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры из-за обострения ситуации на границе двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Дипломатия начнется, когда мы сядем за стол переговоров», — сказал президент Украины.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно.

Песков, комментируя ситуацию у границ страны, не исключил вероятность «воспламенения». По его словам, обострение рядом с российскими границами может случиться в любое время.

Еще Песков обратил внимание, что провокационные действия Киева у линии разграничения с Донбассом усилились за сутки.

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром в четверг сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик заявили, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Данные о пострадавших уточняются.