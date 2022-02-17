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31 минуту назад

Зеленский предложил Путину провести переговоры

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры из-за обострения ситуации на границе двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Дипломатия начнется, когда мы сядем за стол переговоров», — сказал президент Украины.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно.

В ДНР сообщили о подготовке эвакуации офиса Зеленского

Песков, комментируя ситуацию у границ страны, не исключил вероятность «воспламенения». По его словам, обострение рядом с российскими границами может случиться в любое время.

Еще Песков обратил внимание, что провокационные действия Киева у линии разграничения с Донбассом усилились за сутки.

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром в четверг сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик заявили, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Данные о пострадавших уточняются.

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