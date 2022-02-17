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31 минуту назад

Зеленский оценил возможность признания Россией ДНР и ЛНР

Lenta.ruиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке выхода из Минских договоренностей. Об этом он высказался в интервью «РБК-Украина».

Зеленский оценил возможность признания Россией ДНР и ЛНР
Фото: ТАССТАСС

Зеленский оценил возможность признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и заявил, что его российский коллега Владимир Путин может пойти на такой шаг ради повышения ставок.

«Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ним ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание так называемых ЛДНР — это односторонний выход из «Минска» (Минских соглашений — прим. "Ленты.ру")», — отметил украинский лидер.

При этом Зеленский подчеркнул, что не видит ничего нового в подобном шаге российского руководства.

«Это очень похоже на Приднестровье. В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает», — пояснил президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал причину затягивания вступления Украины в НАТО. По его словам, это связано с нежеланием других государств видеть республику в составе Североатлантического альянса.

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