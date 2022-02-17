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43 минуты назад

Зеленский назвал причину несостоявшихся встреч с Путиным

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не раз предпринимал попытки связаться с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы «вторжения» на Украину. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский назвал причину несостоявшихся встреч с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было», - признался Зеленский.

По его словам, подобный запрос был в феврале. При этом он отметил, что «Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече».

«Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ», - сказал президент Украины.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для организации встречи двух лидеров необходимо понимать конкретные цели. Песков подчеркнул, что пока такого понимания нет.

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