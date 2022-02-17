Обзор иноСМИ: возвращение СССР и неслучившееся вторжение

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Историк, бывший дипломат Юкка Сеппинен считает, что Россия начала «фазу реализации» своей цели по возвращению Советского Союза. Как сообщает Talouselämä, по мнению Сеппинена, Москва может потребовать от Финляндии возобновить Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Этот документ был подписан после Второй мировой войны. В нем Финляндия обязалась защищать свою территорию в случае, если военная угроза, направленная на СССР, проходит через Финляндию. Сеппинен заявил, что украинский кризис доказал - в России считают распад Советского Союза геополитической катастрофой и хотят вернуться к разделу мира на зоны влияния.
Пользователь Reddit koppers88 опубликовал видео-розыгрыш с «российским солдатом, собирающимся вторгнуться на Украину». Мужчина на видео изображает полет на самолете и говорит, что «это война и все серьезно». Затем включается свет и оказывается, что он сидит у себя дома на фоне стиральной машины.
Пользователи Reddit отметили, что он «хороший актер». EatPaintChips предположил, что это «Байден в Белом доме прямо сейчас». EE214_Verilog допустил, что эти кадры может использовать CNN. Botv0091 добавил, что «этому парню надо быть поаккуратнее, идиоты могут не досмотреть до конца». В комментарии к другому посту пользователи заявили, что «уже три утра, где же обещанное вторжение».
Украинский кризис, в котором глубоко завязаны США, Россия и Европа, стал самой горячей геополитической точкой мира и оказался опасной проблемой из-за того, что «у некоторых слишком богатое воображение», отмечает китайский портал «Хуаньцю шибао». По версии портала, одна из опасностей таится в сравнении украинского кризиса с тайваньским вопросом.
Американское общественное мнение и власти Демократической прогрессивной партии Тайваня являются самыми активными сторонниками этого аргумента, подчеркивает «Хуаньцю шибао». Издание считает, что они пытаются «продать международному сообществу риторику демократия против автократии», утверждая, что Китай и Россия угрожают выживанию двух «демократических стран» - Тайваня и Украины. «Хуаньцю шибао» назвало украинский вопрос «вопросом дипломатии и безопасности в контексте игры великих держав», а воссоединение Тайваня с Китаем - «бескомпромиссным вопросом внутренних дел Китая».
The New York Times пишет, что спецслужбам США «предстоит серьезное испытание в расшифровке мотивов» президента РФ Владимира Путина. Газета подчеркивает, что Путин, «начавший свою карьеру в КГБ, представляет собой особую проблему».
Неназванный американский чиновник заявил газете, что расчеты российских властей, «вероятно, меняются, поскольку они сопоставляют риски вторжения с тем, что они могли бы получить в результате переговоров». По данным NYT, некоторые выводы американской разведки были сделаны благодаря электронным перехватам, другие основаны на периодических беседах Путина с главой США Джо Байденом. Представитель США при НАТО Джулианн Смит подчеркивает, что никто в Штатах и альянсе не понимает, «что находится в голове президента Путина».
Украинский политолог Юрий Гаврилечко заявил, что Украине стоит воспользоваться новостями о подготовке «вторжения», прекратить обслуживание внешнего и внутренного долгов, а также выплаты по ним. В своей статье для «Главреда» он заявил, что страна может сослаться на форс-мажорные обстоятельства - угрозу вторжения: «Раз нас об этом информируют, Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет».
Гаврилечко подчеркнул, что это могло бы серьезно помочь украинской экономике. Только в 2022 году на обслуживание и возврат долгов Украина должна потратить около 60 процентов доходной части бюджета - около 600 миллиардов гривен.