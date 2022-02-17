Обзор иноСМИ: возвращение СССР и неслучившееся вторжение

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Финский историк: Россия возвращает Советский Союз

Историк, бывший дипломат Юкка Сеппинен считает, что Россия начала «фазу реализации» своей цели по возвращению Советского Союза. Как сообщает Talouselämä, по мнению Сеппинена, Москва может потребовать от Финляндии возобновить Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Этот документ был подписан после Второй мировой войны. В нем Финляндия обязалась защищать свою территорию в случае, если военная угроза, направленная на СССР, проходит через Финляндию. Сеппинен заявил, что украинский кризис доказал - в России считают распад Советского Союза геополитической катастрофой и хотят вернуться к разделу мира на зоны влияния.

На Reddit поиздевались над новостями о «вторжении на Украину»

Пользователь Reddit koppers88 опубликовал видео-розыгрыш с «российским солдатом, собирающимся вторгнуться на Украину». Мужчина на видео изображает полет на самолете и говорит, что «это война и все серьезно». Затем включается свет и оказывается, что он сидит у себя дома на фоне стиральной машины.

Пользователи Reddit отметили, что он «хороший актер». EatPaintChips предположил, что это «Байден в Белом доме прямо сейчас». EE214_Verilog допустил, что эти кадры может использовать CNN. Botv0091 добавил, что «этому парню надо быть поаккуратнее, идиоты могут не досмотреть до конца». В комментарии к другому посту пользователи заявили, что «уже три утра, где же обещанное вторжение».

В Китае призвали не сравнивать Тайвань с Украиной

Украинский кризис, в котором глубоко завязаны США, Россия и Европа, стал самой горячей геополитической точкой мира и оказался опасной проблемой из-за того, что «у некоторых слишком богатое воображение», отмечает китайский портал «Хуаньцю шибао». По версии портала, одна из опасностей таится в сравнении украинского кризиса с тайваньским вопросом.

Американское общественное мнение и власти Демократической прогрессивной партии Тайваня являются самыми активными сторонниками этого аргумента, подчеркивает «Хуаньцю шибао». Издание считает, что они пытаются «продать международному сообществу риторику демократия против автократии», утверждая, что Китай и Россия угрожают выживанию двух «демократических стран» - Тайваня и Украины. «Хуаньцю шибао» назвало украинский вопрос «вопросом дипломатии и безопасности в контексте игры великих держав», а воссоединение Тайваня с Китаем - «бескомпромиссным вопросом внутренних дел Китая».

«Расшифровать мотивы Путина»

The New York Times пишет, что спецслужбам США «предстоит серьезное испытание в расшифровке мотивов» президента РФ Владимира Путина. Газета подчеркивает, что Путин, «начавший свою карьеру в КГБ, представляет собой особую проблему».

Неназванный американский чиновник заявил газете, что расчеты российских властей, «вероятно, меняются, поскольку они сопоставляют риски вторжения с тем, что они могли бы получить в результате переговоров». По данным NYT, некоторые выводы американской разведки были сделаны благодаря электронным перехватам, другие основаны на периодических беседах Путина с главой США Джо Байденом. Представитель США при НАТО Джулианн Смит подчеркивает, что никто в Штатах и альянсе не понимает, «что находится в голове президента Путина».

«Украине дали повод не платить по долгам»

Украинский политолог Юрий Гаврилечко заявил, что Украине стоит воспользоваться новостями о подготовке «вторжения», прекратить обслуживание внешнего и внутренного долгов, а также выплаты по ним. В своей статье для «Главреда» он заявил, что страна может сослаться на форс-мажорные обстоятельства - угрозу вторжения: «Раз нас об этом информируют, Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет».