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26 минут назад

«Вторжение в следующую среду?»: британцы поиздевались над главой разведки

Мария Иванова

Глава британской военной разведки Джим Хокенхалл заявил Daily Mail, что Россия «продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной, несмотря на заявления Владимира Путина о стремлении к миру». Читатели таблоида поинтересовались, на какой день «перенесли вторжение».

«Вторжение в следующую среду?»: британцы поиздевались над главой разведки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Хоккенхалл заявил, что разведкой замечены дополнительные российские бронетранспортеры, вертолеты и полевой госпиталь, направляющиеся в приграничную зону.

Он подчеркнул, что у России есть «военная масса для вторжения на Украину».

«Может, в следующую среду?» - написал в комментариях Ma Tolley Hole 15.

«Жду пятницы, когда они назначат [вторжение] на следующую среду», - заявил LaserHenry.

«Это та же самая британская разведка, которая уверяла нас, что Саддам может развернуть оружие массового уничтожения за 45 минут?» - отметил Mosas.

«Британская разведка настолько хороша, что даже не знала, что американца уходят из Афганистана, пока США не начали вывод войск», - добавил Titus.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. С тех пор эта тема постоянно поднималась политиками и журналистами. В России все эти заявления называли ложными.

Западные СМИ называли 16 февраля 2022-го днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

Однако 15 февраля в Минобороны РФ отчитались, что подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращаться с учений в свои гарнизоны.

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