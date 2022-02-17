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34 минуты назад

На Украине нашли способ «победить» русских

Елена Прошина

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко намерен добиться включения борща в список всемирного наследия ЮНЕСКО и этим «победить» русских. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

На Украине нашли способ «победить» русских
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

16 февраля на Украине отметили новый праздник – День единения. По всем телеканалам страны транслировали телемарафон «Марафон единения», в рамках которого Клопотенко толкнул яркую речь про борщ.

По его мнению, этот знаменитый суп уже давно объединяет жителей страны, поэтому необходимо признать его украинским достоянием. Кулинар считает, что для того, чтобы «победить» русских нужно просто «делать много борща». Он даже готов лично варить это блюдо перед зданием ЮНЕСКО.

«Есть люди с разными взглядами, но мы все едим борщ. И на самом деле, уже борщ нас объединяет. И этот марафон единения, собственно, и является марафоном борща. И день единения и является Днем борща. Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире», — сказал шеф-повар.

Как русские придумали «украинский борщ»

Идея Клопотенко состоит в том, чтобы Украина готовила много борща перед вхождением в ЮНЕСКО. Это нужно для того чтобы в конце года страну поддерживали, признав борщ украинским.

«Мы можем быть за одного президента, за другого, с другими взглядами, но мы уже объединены», — сказал Клопотенко и закончил свою речь словами: «Все будет борщ и все будет Украина».

Ранее Евгений Клопотенко предлагал установить памятник борщу. Как он будет выглядеть повар еще не придумал, но считает, что это должна быть «современная наполненная содержанием скульптура». По мнению кулинара, борщ — это культурное достояние украинцев, которое надо прославлять.

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