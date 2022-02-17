Всех жителей Гонконга протестируют на коронавирус

Власти Гонконга обязали всех жителей пройти тест на коронавирус на фоне роста числа заражений. Об этом сообщает The Standart.

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По информации издания, ежедневно планируется тестировать группы до миллиона человек. Каждый гражданин должен будет пройти три теста на COVID-19 в течение трех недель. Граждане, не выполнившие приказ о тестировании, будут оштрафованы на десять тысяч гонконгских долларов (около 97 тысяч рублей).

При этом из-за недостаточной инфраструктуры для тестирования в Гонконге ряд тестов планируют направить на обработку в Шэньчжэнь. The Standart пишет, что из-за серьезной вспышки вируса в Гонконге недостаточно времени для строительства дополнительных временных лабораторий.