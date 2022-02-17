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48 минут назад

Госдеп открестился от точных сроков «российского вторжения»

Елена Прошина

Американские власти никогда не называли точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает News.ru со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Госдеп открестился от точных сроков «российского вторжения»
Фото: ReutersReuters

По его словам, Вашингтон лишь пытался донести, что Москва имеет возможность сделать это в любое время.

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума, указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что несостоявшееся вторжение не означает, что США располагали ошибочными разведданными.

Как считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, американскому президенту Джо Байдену необходимо уволить своих аналитиков, предсказывавших обострение ситуации вокруг Украины.

«Меня поразило другое — он ссылался на неких аналитиков, так их увольнять надо, таких аналитиков, которые предсказывают войну двух государств, оба из которых эту войну отвергают», — сказала дипломат.

Как считают читатели портала американского телеканала ABC News, власти США намеренно раздувают ситуацию вокруг «вторжения» России на Украину, а Байден не может привести ни одного доказательства грядущего «нападения».

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