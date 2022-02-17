Госдеп открестился от точных сроков «российского вторжения»

Официальный представитель госдепа Нед Прайс , отвечая на претензии прессы об ошибочно указанных датах "российского вторжения" на Украину , заявил, что США никогда не называли точные сроки эскалации ситуации вокруг Украины. Трансляция брифинга велась в Twitter Госдепа.

"Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время", - сказал Прайс на брифинге.

При этом он подчеркнул, что несостоявшееся "вторжение" не означает наличие у американской разведки неверных данных. Ранее, в январе, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что "вторжение" России на Украину произойдет в середине января-февраля 2022 года. По ее словам, Россия намерена начать военную активность именно в это время и может "сфабриковать повод для такого вторжения".