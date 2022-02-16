В США ответили на слова Путина о геноциде в Донбассе

Госдепартамент США не согласен с оценкой президента России Владимира Путина об имеющем место геноциде в Донбассе. Об этом во время регулярного брифинга заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

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«Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований», — сказал Прайс.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин заявил, что, по оценкам России, происходящее в настоящее время в Донбассе является геноцидом.