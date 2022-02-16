В США ответили на слова Путина о геноциде в Донбассе

Госдепартамент США не согласен с оценкой президента России Владимира Путина об имеющем место геноциде в Донбассе. Об этом во время регулярного брифинга заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«Мы в особой степени обеспокоены заявлениями президента РФ Владимира Путина и других российских официальных лиц о "геноциде" в Донбассе. Заявления об этом лишены каких-либо оснований», — сказал Прайс.
Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин заявил, что, по оценкам России, происходящее в настоящее время в Донбассе является геноцидом.
Кроме того, в СК РФ возбудили уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории региона. Однако, по мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, данное расследование и сообщение о нем могут быть лишь дезинформацией.