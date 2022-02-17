Президент России Владимир Путин близок к победе в схватке с Западом за страны бывшего СССР и все постсоветское пространство. Об этом заявил журналист Эмброуз Эванс-Притчард в статье для британского издания The Telegraph.

«У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье», — заключил обозреватель.

По его мнению, западные санкции не смогут изменить расчетов Путина.