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38 минут назад

В Британии заявили о победе Путина в схватке с Западом за страны бывшего СССР

Lenta.ruиещё 3

Президент России Владимир Путин близок к победе в схватке с Западом за страны бывшего СССР и все постсоветское пространство. Об этом заявил журналист Эмброуз Эванс-Притчард в статье для британского издания The Telegraph.

«У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье», — заключил обозреватель.

По его мнению, западные санкции не смогут изменить расчетов Путина.

Эванс-Притчард отметил, что Москва накопила 635 миллиардов долларов валютных резервов, которые стали пятыми по величине в мире и продолжают расти. Он добавил, что у России профицит бюджета, страна не привлекает иностранных инвесторов для покрытия государственных расходов и сокращает размер государственного долга.

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