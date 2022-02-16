«Там даже логикой не пахнет. Глава британского внешнеполитического ведомства просто остается верна себе, используя излюбленную англичанами тактику вброса в информационное пространство антироссийских фейков, которые выдержаны в стилях хайли лайкли. При этом всегда из высказываний Трасс следует, что фактов нет, но обвинения есть и уже есть желание принять меры в виде наказания. Ничего принципиально нового. Но действительно удивляет уровень запредельного хамства, которое человеку, занимающему подобный пост не должно быть свойственно», — заключила Захарова.