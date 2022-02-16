Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за распространение лжи о вторжении РФ в Незалежную. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вы знаете, глава Министерства иностранных дел Великобритании обязана извиниться за распространение лжи перед народами России, Украины и Британии. А еще перед теми СМИ, которые посчитали, что ее заявления — правда», — сказала Захарова.
При этом она отметила, что предметно обсуждать высказывания Трасс не имеет смысла из-за их абсурдности.
«Там даже логикой не пахнет. Глава британского внешнеполитического ведомства просто остается верна себе, используя излюбленную англичанами тактику вброса в информационное пространство антироссийских фейков, которые выдержаны в стилях хайли лайкли. При этом всегда из высказываний Трасс следует, что фактов нет, но обвинения есть и уже есть желание принять меры в виде наказания. Ничего принципиально нового. Но действительно удивляет уровень запредельного хамства, которое человеку, занимающему подобный пост не должно быть свойственно», — заключила Захарова.
Ранее с требованием извиниться за «всю ту ложь, которую наговорили» официальный представитель МИД России обращалась к Трасс в своем Telegram-канале. Захарова начала свой пост словами: «Боже. Храни их всех вместе с королевой. И понадежнее».