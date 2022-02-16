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17 минут назад

В ЕП помешали выступить депутату с фото убитого украинским дроном ребенка

Елена Прошина

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок продемонстрировала во время дебатов в среду фото убитого в апреле прошлого года украинским дроном на Донбассе 4-летнего ребенка. Она также призвала прекратить дезинформацию в отношении России. Однако ее выступление было прервано председателем пленарной сессии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕП помешали выступить депутату с фото убитого украинским дроном ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До сегодняшнего дня я не могла представить, что нацистские слоганы, слоганы колаборациониста нацистского режима Степана Бандеры могут произноситься с этой трибуны… Мы живем в эпоху информационных войн, один из инструментов таких войн – этот слоган, а также дезинформация. Примером тому служит хотя бы название сегодняшних дебатов – «Российская военная угроза против Украины». Это не было доказано… А я буду говорить только о фактах, фактах, которые зафиксированы ООН, ОБСЕ и другими структурами. Это дети, убитые на Донбассе. За последние восемь лет 152 ребенка были убиты и 146 – ранены. Последняя трагедия – это... четырехлетний мальчик, убитый дроном. Его родители просили нас сказать: «Прекратите убивать детей Донбасса!», - сказала с трибуны Жданок.

Выступление депутата попыталась прервать председатель сессии.

«Коллега, наши правила запрещают это, прошу прощения, но согласно нашей процедуре, это не разрешается, покиньте, пожалуйста подиум, Ваше время вышло, и Вы должны делать это за пределами пленарной сессии», - заявила она.

К Жданок приблизился сотрудник ЕП и предпринял попытку забрать у нее фото ребенка. Несмотря на это, депутат все же закончила свое выступление.

2 апреля 2021 года украинские силовики произвели атаку в поселке Александровское с использованием тяжелых вооружений. В результате взрыва боеприпаса во дворе своего дома погиб ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.

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