В ЕП помешали выступить депутату с фото убитого украинским дроном ребенка

«До сегодняшнего дня я не могла представить, что нацистские слоганы, слоганы колаборациониста нацистского режима Степана Бандеры могут произноситься с этой трибуны… Мы живем в эпоху информационных войн, один из инструментов таких войн – этот слоган, а также дезинформация. Примером тому служит хотя бы название сегодняшних дебатов – «Российская военная угроза против Украины». Это не было доказано… А я буду говорить только о фактах, фактах, которые зафиксированы ООН, ОБСЕ и другими структурами. Это дети, убитые на Донбассе. За последние восемь лет 152 ребенка были убиты и 146 – ранены. Последняя трагедия – это... четырехлетний мальчик, убитый дроном. Его родители просили нас сказать: «Прекратите убивать детей Донбасса!», - сказала с трибуны Жданок.