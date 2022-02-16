Украинский миллиардер назвал условие для счастья Донбасса

Счастливый Донбасс может быть только в составе Украины. Такое мнение выразил украинский миллиардер Ринат Ахметов на встрече с металлургами в Мариуполе. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".

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Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что украинские олигархи и представители бизнеса покидают страну чартерными рейсами из-за обострения ситуации вокруг страны. Ахметов же в среду находится в Мариуполе, заявила ранее его пресс-секретарь.

"Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине", - сказал Ахметов.

Он добавил, что уже восемь лет не был в родном Донецке и у него есть мечта, чтобы на Донбасс Арене (футбольный стадион в Донецке - Прим. ред.) звучал гимн Лиги чемпионов, а у него появилась возможность выступить перед болельщиками.