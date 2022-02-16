В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

«Нейтралитет достаточно условен»: в России оценили отказ Швеции вступать в НАТО

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Нейтралитет Швеции, отказавшейся вступать в НАТО, достаточно условен. В случае вооруженного конфликта Североатлантического альянса с Россией Стокгольм поддержит натовские государства. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Швеция традиционно придерживается нейтралитета. И она очень здорово от этого выигрывает, в том числе и с точки зрения военной экономики. Потому что шведская авиация и бронетехника достаточно высокого качества, они конкурентоспособны на мировом рынке. Но нейтралитет Швеции на самом деле не такой уж нейтральный. Можно сказать, что Швеция все равно входит в широкую военно-политическую коалицию Запада, которая используется, в том числе и против России. И во всех акциях, в том числе силовых, шведы принимают активное участие. Я бы не стал говорить о Швеции как о нейтральном государстве вообще, потому что за весь 200-летний период шведского нейтралитета она реально не была нейтральной. Скажем, в годы гитлеровской Германии именно благодаря Швеции немецкая металлургия была обеспечена на 40% качественными добавками к металлу, без которых в Германии не была бы сделана ни одна пушка. И многое другое. Швеция обеспечивала Германию поставками дефицитных видов продукции, без многих из которых Германия не смогла бы воевать. То же самое и сейчас. У Швеции и Финляндии - другого нейтрального государства - достаточно тесные отношения с НАТО. Количество документов о сотрудничестве по разным направлениям между Швецией, Финляндией и НАТО исчисляется сотнями. Поэтому, строго говоря, нейтралитет Швеции и Финляндии достаточно условен... Не думаю, что здесь, кроме морального удовлетворения, Россия может рассчитывать на какие-то дополнительные плюсы. Совершенно очевидно, что в случае вооруженного конфликта с НАТО шведы не будут нейтральны, они поддержат натовские государства. К гадалке не ходи. Это видно по тем военно-политическим мероприятиям, в которых участвуют шведы, особенно на море».
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Ранее правительство Швеции обнародовало внешнеполитическую декларацию 2022 года, в которой говорится, что страна не намерена подавать заявку на вступление в НАТО.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители