«Швеция традиционно придерживается нейтралитета. И она очень здорово от этого выигрывает, в том числе и с точки зрения военной экономики. Потому что шведская авиация и бронетехника достаточно высокого качества, они конкурентоспособны на мировом рынке. Но нейтралитет Швеции на самом деле не такой уж нейтральный. Можно сказать, что Швеция все равно входит в широкую военно-политическую коалицию Запада, которая используется, в том числе и против России. И во всех акциях, в том числе силовых, шведы принимают активное участие. Я бы не стал говорить о Швеции как о нейтральном государстве вообще, потому что за весь 200-летний период шведского нейтралитета она реально не была нейтральной. Скажем, в годы гитлеровской Германии именно благодаря Швеции немецкая металлургия была обеспечена на 40% качественными добавками к металлу, без которых в Германии не была бы сделана ни одна пушка. И многое другое. Швеция обеспечивала Германию поставками дефицитных видов продукции, без многих из которых Германия не смогла бы воевать. То же самое и сейчас. У Швеции и Финляндии - другого нейтрального государства - достаточно тесные отношения с НАТО. Количество документов о сотрудничестве по разным направлениям между Швецией, Финляндией и НАТО исчисляется сотнями. Поэтому, строго говоря, нейтралитет Швеции и Финляндии достаточно условен... Не думаю, что здесь, кроме морального удовлетворения, Россия может рассчитывать на какие-то дополнительные плюсы. Совершенно очевидно, что в случае вооруженного конфликта с НАТО шведы не будут нейтральны, они поддержат натовские государства. К гадалке не ходи. Это видно по тем военно-политическим мероприятиям, в которых участвуют шведы, особенно на море».

Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО