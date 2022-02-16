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20 минут назад

Эрдоган выступил с предложением к Путину и Зеленскому

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле. Он заявил, что это будет возможно, если российский лидер Владимир Путин даст положительный ответ. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган выступил с предложением к Путину и Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе - плохой знак", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по прибытию из Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, в Москве категорически отрицают приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины, постоянно отмечая, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления применяются в качестве предлога, чтобы разместить больше военной техники НАТО около российских границ.

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Как ранее сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом информационная кампания вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

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