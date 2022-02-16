Эрдоган выступил с предложением к Путину и Зеленскому

"Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе - плохой знак", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по прибытию из Объединенных Арабских Эмиратов.