«Некоторые встали в 4 утра»: как в Донецке прошла ночь «вторжения» РФ на Украину

Большинство жителей Донецка в ночь на 16 февраля спокойно спали, так как не верили в сообщения о возможном начале боевых действий. Об этом местные жители рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Опрошенные сходятся во мнении, что за восемь лет, прошедших с начала боевых действий, «устали бояться», поэтому стараются не рассуждать об итогах нынешней эскалации и «просто жить».

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В целом собеседники «Ленты.ру» отмечают, что в последние недели обстановка в городе спокойная, они не замечали ни активизации действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ни стягивания к линии соприкосновения дополнительных сил Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). В центре Донецка атмосфера обычного буднего дня, ходит общественный транспорт, работают магазины и кафе.

Впрочем, местный журналист Владислав Угольный рассказал, что некоторые политически ангажированные люди все-таки встали в четыре утра (что было обозначено западными СМИ как предполагаемое время начала военной операции России против Украины), чтобы убедиться, что война не началась.

«А у украинцев государственный праздник и исполнение гимна по зуму (президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения, гражданам Украины предложено вывешивать флаги и исполнять гимн в 10:00 — прим. «Ленты.ру»). Возможно, их доведут до истерики и без всякого вторжения», — добавил Угольный.

Британская газета The Sun, написавшая статью о том, что Россия вторгнется на Украину в 3:00 ночи 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. Теперь вместо названного времени там говорится, что ночь прошла без происшествий.

Новый заголовок статьи гласит, что «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США». А в самом отредактированном тексте говорится, что «холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным».

12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля.

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов опроверг эти заявления в интервью немецкому телеканалу WELT. «Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду», — заверил Чижов.

Британская газета The Mirror признала, что «вторжения» России на Украину, которое якобы должно было произойти рано утром 16 февраля, не состоялось. Издание не стало корректировать прежнюю статью о «нападении», но опубликовало новый текст.

«Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский «дедлайн на 3 ночи» истек», — говорится в заголовке публикации.

В статье говорится, что источники в американской разведке предполагали, что вторжение могло начаться в 3 ночи по местному времени – час ночи в Великобритании — 16 февраля, но этого так и не случилось.

При этом The Mirror не дает оценок этому факту, а лишь цитирует заявления политиков и экспертов Запада, которые сомневаются в нежелании России напасть на Украину.

Газета утверждает, что «вторжение» якобы не состоялось из-за проводимой 16 февраля в Брюсселе встречи глав минобороны стран – членов НАТО, где они переговорят о том, как им реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Встреча пройдет на фоне того, как Владимир Путин сказал во вторник, что Россия не хочет новой войны и открыта к дальнейшему диалогу с США и их союзниками по НАТО», — пишет издание.

Если официальный Киев сегодня организовал на телеканалах пафосный марафон о «победе и единстве украинцев», то последние чётко разделились в своих реакциях на актуальную тему — «вторжение/невторжение РФ».

Предсказуемо, что патриотический сегмент украинского общества показательно бодрится, ощущая некую «промежуточную победу» и множа новость об «отползании агрессора».

В то же время отношение другой части граждан «незалежной» к происходящему находится в диапазоне от раздражения до откровенного сарказма. Так, соцсети накрыла волна соответствующих карикатур и фотоколлажей.

В том числе, высмеивающих инициативу руководства ряда учебных заведений с рекомендацией учащимся надеть вышиванки и вместе спеть гимн. А, если на местах действует карантин, то петь предлагается онлайн.

«Все проспали ракетный удар. Поэтому сегодня будет на всех телеканалах марафон единства и победы над агрессором. Зеленский уже поздравил. Говорит, что пока мы все ещё разных полов и религий, но скоро и это исправим!», — подвёл итог «даты X» киевский фельетонист Александр Зубченко.

Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram поздравил граждан Украины с Днём единения и подчеркнул, что украинцев объединяет желание жить в мире. Ранее он призвал сделать 16 февраля — день, на который западные СМИ установили дату вторжения России на Украину, — Днём единения украинского народа.

Объединяет нас единое желание – жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьёй, с детьми, с родителями. И на всё это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы на Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, «сине-жёлтые», — сказал Зеленский.

Зеленский призвал сделать 16 февраля — день, на который западные СМИ установили дату вторжения РФ на Украину, — Днём единения и «вывесить национальные флаги, надеть сине-жёлтые ленты и показать всему миру наше единство».

Также украинский лидер отметил, что страна имеет «прекрасную армию», состав которой обладает уникальным опытом и современным оружием.

«Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», — сказал он.

Гимн Советского союза прозвучал в прямом эфире, которое агентство Reuters вело накануне с центральных улиц Киева. Данная трансляция на площадке Youtube называется "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса".

На видеозаписи показывается жизнь Киева. В один из моментов можно четко услышать, хорошо известный всем гимн Советского союза: "Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надежный оплот!". На трансляции Reuters можно услышать целый куплет гимна. Правда установить, откуда именно он доносится невозможно.

Напомним, что на Украине уже семь лет действует закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунистической символики. Под действие этого закона подпадает и гимн СССР.

Reuters вел трансляцию из Киева прошлой ночью, так как ряд британских СМИ сообщили о том, что 16 марта в 3 ночи Россия нападет на Украину. Правда сегодня утром издание Sun отредактировала свой скандальный материал, указав, что ночь прошла спокойно и стерла запись с точным временем "нападения".

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация президента РФ не корректировала свою работу из-за сообщений о планах России по "вторжению" на Украину 16 февраля. Ночью сотрудники Кремля спокойно спали, а утром так же спокойно приступили к рабочим делам, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время и по известной тематике, мы не корректируем нашу работу", - отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что ночь "прошла в штатном режиме, как и положено".

"Спокойно спали. А утром так же спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню, который, как вы видите, весьма насыщен", - добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отрицательно ответил на вопрос, не было ли этой ночью каких-то международных контактов.

"По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами", - подчеркнул представитель Кремля.

Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали несостоявшееся «вторжение» России на Украину, которое, по мнению западных СМИ, должно было произойти 16 февраля.

— Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чертова западная разведка — такая же надежная и полезная, как прошлогодний снег зимой, — написал один из читателей.

Другие пользователи отмечали, что специально ставили будильник к началу «вторжения».

Некоторые комментаторы также добавили, что нынешний президент США Джо Байден много говорит о «вторжении», однако на практике его слова не имеют ничего общего с действительностью.

Читатели также отметили, что некоторые союзники за последние дни нанесли Украине гораздо больше вреда, чем Россия.

Служба эстонской внешней разведки перенесла дату «вторжения» России на конец февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ведомства.

Изменения в сроках связаны с неподтвердившимися слухами о якобы «вторжении» российских военных на территорию Украины. Утверждали о готовящейся операции британский таблоид The Sun и издание Politico.

В качестве причины, по которой наступление на Украину не произошло 16 февраля, авторы приводят якобы «неготовность армии России».

«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — поясняется в документе разведки Эстонии.

Кроме того, в Эстонии отметили, что действия РФ на собственной территории никак не скажутся на НАТО и странах Балтии.

Тем не менее в разведывательном управлении напомнили о важности сдерживания Москвы при любом раскладе.

До этого источники агентства Bloomberg в свою очередь заявляли, что Россия может напасть на Украину 15 февраля.

Вторжение России на Украину, так и не начавшееся 16 февраля, несмотря на заявления западных СМИ, войдет в историю мировой политики наравне с пробиркой Колина Пауэлла. Об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, который назвал произошедшее «глобальным казусом».

По его словам, в формировании слухов об агрессии России принимали участие крупные медиа и ведущие западные политики. В результате получившаяся информационная кампания против Кремля стала вторым «монументальным политическо-медийным фейком» после медийной атаки на Ирак перед вторжением США, отметил член Совфеда.

«В странном, мягко говоря, свете выставили себя все: разведка США с ее в очередной раз ложными данными, президент США, который эти данные озвучил, его помощник и аппарат, которые настаивали на неминуемости вторжения, Борис Джонсон, который, по пафосному выражению "Daily mail", "лихорадочно спасал мир", хотя этого никто не заметил», —заявил Пушков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале попросила западные СМИ опубликовать полный график планируемых Россией военных "вторжений" на этот год

"Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии – Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее – огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", – написала Захарова.

Ранее Захарова в интервью Москве 24 заявила, что нагнетание ситуации вокруг гипотетического вторжения России на Украину является частью информационно-политической кампании, в которой заинтересована прежде всего Британия.

Представитель МИД РФ предположила, что на Западе могли узнать дату окончания военных учений РФ, чтобы затем использовать эту информацию для изображения несуществующей миротворческой операции против России.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения РФ на Украину. Об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пояснив, что невозможно с пониманием относиться к такому "маниакальному информационному безумию".

"К такому (сообщениям о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину - прим. ТАСС) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война", - сказал представитель Кремля.



"Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно", - объяснил Песков.

Западные СМИ постоянно переносят дату «вторжения» России на Украину, желая достичь превентивного эффекта, особенно на фоне приезжающих в Киев делегаций зарубежных лидеров, рассказал NEWS.ru политолог Дмитрий Абзалов. Спикер подчеркнул, что первое «нападение» РФ датировалось апрелем 2021-го. Эксперт отметил, что в данной ситуации «не всё зависит от Москвы».

Если бы Россия хотела напасть на Украину — сделала бы это осенью прошлого года, не дожидаясь поставок вооружения Киеву западными странами. Смысл ждать, пока Украина получит ПТУР и ПЗРК? РФ ответит, если ВСУ атакует ЛДНР по хорватскому сценарию — с залповым огнём по городам. Вопрос другой, долго ли всё так будет происходить? Концентрация сил обеих сторон (ВСУ и ДНР. — NEWS.ru) достаточно высокая, ситуация никак не разрешилась, реализации политической части Минских соглашений как не было, так и нет. Было бы очень глупо нападать именно в то время, о котором говорит Байден, — рассказал президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Политолог подчеркнул, что именно после заявления Байдена о якобы точной дате «нападения» Москвы на Киев — 16 февраля — на Украине начались серьёзные проблемы с экономикой, а иностранные дипмиссии распорядились эвакуировать часть персонала во Львов.