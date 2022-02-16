Обзор иноСМИ: Близость Путина к победе и провал изгнания России

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«Украину в НАТО никто не ждет»

Украинский эксперт по международным отношениям Максим Яли заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО не изменит ситуацию с безопасностью, так как Киев в альянсе «никто не ждет». Об этом он рассказал в своей статье для «Главреда».

Отказ Украины от идеи вступления в НАТО ранее допустил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Яли отметил, что «уже очевидно, да и многие западные политики (включая Джо Байдена) заявили», что в ближайшие 10 лет Украина стать членом альянса не сможет.

«Понять русского медведя»

Автор The Times Кевин Прингл обратил внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на Украине - «безопасность и суверенитет Украины и любого другого европейского государства никоим образом не могут быть скомпрометированы».

Прингл назвал это «одновременно и правильным, и нереальным» - «может быть это мир, в котором мы хотели бы жить, но это не тот мир, в котором мы когда-либо жили». Все страны в большей или меньшей степени сталкиваются с тем, что их суверенитет ограничен могущественными силами географии и экономики, подчеркнутыми историей. Автор отметил, что Украина оказалась в незавидном положении из-за соседства с «опасным русским медведем», но и сама Россия не полностью защищена - это признал и Макрон. Прингл считает, что членство Украины и Грузии в НАТО усугубило бы ситуацию и Россию стоит «попытаться понять».

«Путин близок к победе на Украине»

Автор The Telegraph Эмброуз Эванс-Притчард считает, что у президента РФ Владимира Путина хорошие шансы на победу по Украине благодаря подготовленности российской экономики к санкциям. Россия накопила валютные резервы в 635 миллиардов долларов, что является пятым по величине результатом в мире (и резервы продолжают расти); при этом госдолг страны составляет 18 процентов ВВП, это шестое место в списке самых низких показателей в мире (и госдолг продолжает падать).

Страна очистила свою банковскую систему и имеет хорошо управляемую плавающую валюту, позволяющую экономике выдерживать удары, подчеркивает Эванс-Притчард. Кроме того, сырьевой бум добавляет Кремлю дополнительные десять миллиардов долларов в месяц. Россия имеет профицит бюджета и не полагается на иностранных инвесторов для покрытия государственных расходов: «Строгий порядок господина Путина разительно контрастирует с расточительными социально-экономическими системами Запада, где вертолетные деньги льются дождем». По мнению автора, резервы РФ позволили бы ей прекратить поставки газа в ЕС на два года без ощутимых последствий.

«Путин и Шольц не упустили ни одной темы»

Журнал Der Spiegel рассказал, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц «не упустили ни одной темы» во время своей встречи. Шольц назвал возвращение войск РФ с российско-украинской границы «хорошим знаком»; он подчеркнул, что вопросы безопасности в Европе можно решить только вместе с Москвой, а не в противостоянии с ней.

Дипломатические возможности «далеко не исчерпаны», подчеркнул Шольц, отказавшись назвать текущую ситуацию безнадежной: «Война в Европе стала немыслимой для моего поколения. Политики должны позаботиться о том, чтобы так и оставалось». Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не ищет войны в конфликте вокруг Украины: «Именно поэтому мы внесли предложения по переговорному процессу. Мы готовы пойти по пути переговоров».

«Изгнать Россию из Европы невозможно»

Анатоль Ливен в своей статье для британского издания Prospect отметил, что Россия, как и Британия, потеряла империю, и теперь мир сталкивается с последствиями этого. По его мнению, британцы и французы - в отличие от американцев - в состоянии понять, что конец империи - «это, как правило, очень грязное дело, последствия которого разрушительно разыгрываются не годами, а десятилетиями и поколениями».