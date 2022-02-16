«Украину в НАТО никто не ждет»

Украинский эксперт по международным отношениям Максим Яли заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО не изменит ситуацию с безопасностью, так как Киев в альянсе «никто не ждет». Об этом он рассказал в своей статье для «Главреда».

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Отказ Украины от идеи вступления в НАТО ранее допустил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Яли отметил, что «уже очевидно, да и многие западные политики (включая Джо Байдена) заявили», что в ближайшие 10 лет Украина стать членом альянса не сможет. Он напомнил, что действующие члены НАТО могут блокировать даже предоставление стране плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе.

«Понять русского медведя»

Автор The Times Кевин Прингл обратил внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на Украине - «безопасность и суверенитет Украины и любого другого европейского государства никоим образом не могут быть скомпрометированы».

Прингл назвал это «одновременно и правильным, и нереальным» - «может быть это мир, в котором мы хотели бы жить, но это не тот мир, в котором мы когда-либо жили». Все страны в большей или меньшей степени сталкиваются с тем, что их суверенитет ограничен могущественными силами географии и экономики, подчеркнутыми историей. Автор отметил, что Украина оказалась в незавидном положении из-за соседства с «опасным русским медведем», но и сама Россия не полностью защищена - это признал и Макрон.