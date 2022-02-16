В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
56 минут назад

«Украину в НАТО никто не ждет»

Елена Прошина

Украинский эксперт по международным отношениям Максим Яли заявил, что отказ Украины от вступления в НАТО не изменит ситуацию с безопасностью, так как Киев в альянсе «никто не ждет». Об этом он рассказал в своей статье для «Главреда».

«Украину в НАТО никто не ждет»
Фото: ReutersReuters

Отказ Украины от идеи вступления в НАТО ранее допустил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Яли отметил, что «уже очевидно, да и многие западные политики (включая Джо Байдена) заявили», что в ближайшие 10 лет Украина стать членом альянса не сможет. Он напомнил, что действующие члены НАТО могут блокировать даже предоставление стране плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе.

«Понять русского медведя»

Автор The Times Кевин Прингл обратил внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на Украине - «безопасность и суверенитет Украины и любого другого европейского государства никоим образом не могут быть скомпрометированы».

Прингл назвал это «одновременно и правильным, и нереальным» - «может быть это мир, в котором мы хотели бы жить, но это не тот мир, в котором мы когда-либо жили». Все страны в большей или меньшей степени сталкиваются с тем, что их суверенитет ограничен могущественными силами географии и экономики, подчеркнутыми историей. Автор отметил, что Украина оказалась в незавидном положении из-за соседства с «опасным русским медведем», но и сама Россия не полностью защищена - это признал и Макрон.

Прингл считает, что членство Украины и Грузии в НАТО усугубило бы ситуацию и Россию стоит «попытаться понять».

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители