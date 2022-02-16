На Украине назвали причину возможного «вторжения» России

Абсолютно «неадекватный» режим на Украине может позволить разместить на территории страны ракеты и «взорвать их», что угрожает интересам России. Такое мнение высказал украинский политик и блогер Анатолий Шарий, пишет ИА SM-News.

«Абстрагировавшись от всего, я бы мог сказать [почему Россия могла бы напасть на Украину], потому что здесь абсолютно неадекватный режим, который может поставить у себя ракеты, потом предложить себя взорвать, лишь бы России стало плохо. Это неадекватный режим. И, конечно же, он недоговороспособный», - уверен Шарий.

По его мнению, ситуацию сейчас вряд ли получится переломить, даже если его партия пройдет по итогам выборов в парламент, так как Украине «нужен же еще адекватный президент».

С ноября 2021 года в СМИ появляются слухи о возможном «вторжении» России и Украины. Западные издания называли 16 февраля днем начала конфликта. Однако затем британская газета The Sun переписала статью о том, что Россия начнет наступление на Украину сегодня ночью. Теперь вместо названного времени сообщается, что ночь прошла без инцидентов.