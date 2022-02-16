Байден обратился к россиянам

Президент США Джо Байден в ходе своего обращения по поводу ситуации вокруг Украины заявил, что Вашингтон не намерен дестабилизировать ситуацию в России и россияне американцам «не враги». Обращение размещено на сайте Белого дома.

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С осени 2021 года западные политики и СМИ заявляют о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Накануне ряд британских и американских таблоидов заявили, что наступление начнется в ночь на 16 февраля. Так, анонимный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

В своем обращении 16 февраля Байден заверил, что США намерены выйти из кризиса при помощи дипломатии, несмотря на то, что угроза «нападения» России на Украину «до сих пор остается весьма вероятной».

«Обращаюсь к гражданам России: вы нам не враги. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которыми у вас такие тесные семейные, исторические и культурные связи», - заявил Байден.

Он также заметил, что 77 лет назад «наши народы сражались бок о бок», чтобы положить конец самой страшной войне в истории, и сейчас США и НАТО «не представляют угрозы для России» и не намерены размещать ракеты на Украине.

«Вчера российское правительство публично предложило продолжать дипломатические усилия, я согласен, мы должны использовать любую дипломатическую возможность», — добавил Байден.