The Sun изменила статью о «вторжении» России на Украину

Британская газета The Sun переписала статью о том, что Россия вторгнется на Украину в 3:00 ночи 16 февраля. Теперь вместо названного времени сообщается, что ночь прошла без инцидентов.

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Новый заголовок статьи гласит, что: «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США». Сам текст также отредактирован — в нем говорится, что «холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным».

Напомним, что 12 февраля президент США Джо Байден заявил, что Россия назначила 16 февраля как день «вторжения» на Украину. Позднее британская газета The Sun назначила ночь 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину, после чего назвала точное время — 4:00 по московскому времени.