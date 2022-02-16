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23 минуты назад

The Telegraph заявила о победе Путина на Украине

Ura.Ru

Президент РФ Владимир Путин близок к победе на Украине и санкции не изменят его планов. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

В Британии заявили о победе Путина на Украине
Фото: ReutersReuters

«Путин близок к победе на Украине. У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье. Никакие санкции из нынешнего списка его расчетов не изменят», — пишет The Telegraph.

Путин может отступить из-за поставок от США, Великобритании и Турции оружия на Украину, сообщает газета. Также это возможно, если Франция и Германия пообещали Путину за закрытыми дверями дать то, что он хочет без войны, то есть удовлетворить его требования по Украине.

Washington Post показала карту «вторжения» России на Украину

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вторжение России на Украину может начаться 16 февраля. Позже он сказал, что нападение все еще возможно. Газета The Sun сообщила, что нападение начнется в три ночи по киевскому времени. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильник, чтобы не проспать начало войны. Россия не хочет войны, цитирует Путина телеканал 360.

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