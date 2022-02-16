В Британии заявили о победе Путина на Украине

Президент РФ Владимир Путин близок к победе на Украине и санкции не изменят его планов. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

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«Путин близок к победе на Украине. У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье. Никакие санкции из нынешнего списка его расчетов не изменят», — пишет The Telegraph.

Путин может отступить из-за поставок от США, Великобритании и Турции оружия на Украину, сообщает газета. Также это возможно, если Франция и Германия пообещали Путину за закрытыми дверями дать то, что он хочет без войны, то есть удовлетворить его требования по Украине.