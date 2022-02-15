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1 час назад

Родные погибшей на съемках оператора Хатчинс подали в суд на Болдуина

Газета.Ruиещё 2

Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей от случайного выстрела на съемках фильма «Ржавчина», подала иск с обвинением в непредумышленном убийстве в отношении актера и продюсера Алека Болдуина и других создателей фильма, сообщает Hollywood Reporter.

Родные погибшей Хатчинс подали в суд на Болдуина
Фото: ReutersReuters

Как говорится в исковом заявлении, Болдуин и продюсеры фильма знали о проблемах с безопасностью на съемочной площадке «Ржавчины» и не предприняли мер, чтобы исправить ситуацию и убедиться в соблюдении основных правил техники безопасности при работе с огнестрельным оружием. Так, оружейник Ханна Гутьеррес-Рид не проверила сохранность револьвера или боеприпасов, первый помощник режиссера Дэйв Холлс также передал револьвер Алеку Болдуину, не убедившись в безопасности пистолета, а Болдуин вообще «никогда не проверял» оружие и не требовал у специалистов продемонстрировать его безопасность, утверждают родные погибшего оператора.

Представители защиты семьи Хатчинс заявили, что к гибели женщины привели «халатность и меры по сокращению издержек».

Алек Болдуин вернулся к съемкам после непреднамеренного убийства

Съемки фильма с участием Болдуина были приостановлены после того, как 21 октября прошлого года он выстрелил из пистолета-реквизита, заряженного боевыми патронами. В результате Галина Хатчинс погибла и был ранен режиссер картины Джоэл Соуз. Расследование произошедшего продолжается, против продюсеров фильма и съемочной группы было подано несколько исков. Болдуин виновным в произошедшем себя не считает.

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