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19 минут назад

На Украине произошел сбой в работе двух банков и сайта Минобороны

Елена Прошина

Глобальный сбой произошел в работе Приватбанка и Ощадбанка, пишет "КП на Украине".

На Украине произошел сбой в работе двух банков и сайта Минобороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, клиенты Приватбанка из-за сбоя не могут проводить денежные операции.

"Сейчас наблюдается нестабильная работа каналов связи, из-за чего возникают некоторые задержки в работе сервисов банка. Наши специалисты делают все возможное для быстрого возобновления стабильной работы", - сообщили в пресс-службе банка.

Как пишет "Страна.ua" в своем Телеграм-канале, при звонках в контакт-центр "Приватбанка" включается звуковое сообщение о перебоях в работе Приват24 из-за «нестабильной работы каналов связи».

Также о проблемах сообщают клиенты Ощадбанка. Как пишет издание "Обозреватель", они сообщают, что банкоматы и терминалы самообслуживания, не работают по всей стране, наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах, есть проблемы с работой мобильного приложения "Ощад 24/7".

Кроме того, не открывается сайт Минобороны Украины, пишет РБК.

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