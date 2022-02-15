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56 минут назад

На Украине заявили о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил и Приватбанка

ТАСС

Центр информбезопасности Украины заявил во вторник о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных Приватбанка и Ощадбанка.

На Украине заявили о масштабной DDoS-атаке
Фото: ReutersReuters

"В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDoS-атакой. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает", - сообщил центр в Facebook. "Были атакованы также сайты Минобороны и ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС). Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей <...>", - отмечается в сообщении.

Угроза средствам вкладчиков Приватбанка из-за DDoS-атаки отсутствует. Об этом сообщил Центр информбезопасности Украины.

"В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDoS-атакой <...>. Пользователи "Приват24" сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения <...>. В Приватбанке заверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет", - отметили в центре.

Кибератака, отмечается в сообщении, касается исключительно приложения "Приват24", остальные денежные операции выполняются в обычном режиме.

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