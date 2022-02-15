На Украине заявили о масштабной DDoS-атаке

"В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDoS-атакой. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает", - сообщил центр в Facebook. "Были атакованы также сайты Минобороны и ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС). Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей <...>", - отмечается в сообщении.