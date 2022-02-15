Бывший лидер Украины Петр Порошенко, в период президентства которого в 2015 году были подписаны минские соглашения, заявил, что после поддержки Госдумой признания провозглашенных республик Донбасса Киев вправе выйти из договоренностей.

"Раньше Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуме <...> С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств", - написал Порошенко в Facebook и добавил, что "следует дать об этом знать своим партнерам".

По его словам, это не значит, что нужно воспользоваться этим правом немедленно, а нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский давно, еще с момента предвыборной кампании, обещал предложить другой формат. При наличии рационального зерна мы [партия Порошенко "Европейская солидарность"] готовы поддержать его свежие предложения, потому что это уже три года как его ответственность", - заявил экс-президент.

Порошенко считает, что "минские соглашения были единственно правильным решением для 2014-2015 годов", поскольку они дали Украине "несколько лет на восстановление и укрепление армии", а также на них основывается система санкций против РФ.

"Но минские договоренности - это не священное писание, в котором люди ничего не имеют права менять. Если жизнь диктует необходимость других решений, их нужно принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну", - заявил лидер "Европейской солидарности".