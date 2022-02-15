"Отношения пробили дно": В Британии раскритиковали Лиз Трасс

Отношения между Россией и Великобританией в очередной раз "пробили дно" во многом благодаря единоличным усилиям министра иностранных дел Лиз Трасс, пишет телеведущая и писательница Мэри Дежевски в материале для Spiked.

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По ее мнению, во время короткого визита в Москву Трасс сумела подтвердить все негативные предубеждения России о британской дипломатии — высокомерие, холодность и привязанность к лицемерным проповедям о «ценностях», — добавив, по крайней мере, еще одно: невежество.

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Как сообщалось ранее, Лиз Трасс на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовом и Воронежем. Позже Трасс сообщила, что ошиблась.

Однако Дежевски считает, что ошибка, как бы быстро она ни была исправлена, привела к последующему комментарию Лаврова, что разговор с Трасс был подобен «разговору с глухим человеком, который слушает, но не слышит», а британские дипломаты приезжали в Москву «неподготовленными».

"И дело, безусловно, в том, что если главная цель вашего дипломатического отъезда состоит в том, чтобы упрекнуть гораздо более опытного представителя гораздо более крупной страны, вам следует правильно излагать факты", - отмечает писательница.

Кроме того, по ее словам, ошибка Трасс поставила вопрос, которым воспользовались российские СМИ: зачем глава британского МИД вообще поехала в Россию?

Она напомнила, что некоторые недоброжелатели предположили, что визит был не столько связан со спасением Украины, сколько с внутренними амбициями Лиз Трасс и московскими достопримечательностями.

"И действительно, она, казалось, была полна решимости изобразить «железную леди» Маргарет Тэтчер, в меховой шапке, толстом пальто, с морозным выражением лица, шагающую мимо памятников Красной площади. Проблема заключалась в том, что она делала все это без малейшего представления, или так казалось, о том, как это русские — а это были они — решили наградить Тэтчер прозвищем «железная леди», - пишет Дежевски.

Она отмечает, что это прозвище было дано не из враждебности, а из уважения к жесткости Тэтчер, к ее прямолинейности, а также к ее владению фактами.

"Если исключить «показуху», то цель поездки остается загадочной. Вы не посылаете своего главного дипломата поговорить с главным дипломатом другой страны, если есть риск, что вы уйдете с худшим положением дел, чем было раньше", - добавила писательница.