«Если это произойдет, это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск - это часть Украины в ее признанных международным сообществом границах. Поэтому, такое признание станет нарушением международного права <...> И не только это. Это также нарушение и минских договоренностей», — подчеркнул генсек НАТО, добавляя, что подобная мера усложнит поиски решений в рамках минских соглашений.