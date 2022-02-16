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19 минут назад

Украина потребовала провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов

News.ruиещё 8

Украина потребовала провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за «действий Москвы» у границы, заявил в Twitter министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что заявлений об отводе российских войск недостаточно и Киеву нужны прозрачность и факты.

Кулеба запросил экстренное заседание Совета ОБСЕ из-за «действий Москвы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжаем требовать прозрачности от РФ, которая отказалась присутствовать на вчерашней встрече в рамках Венского документа. Ещё раз призываем Россию учесть законные опасения государств-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряжённости, вызванной её военными действиями вблизи границы с Украиной, — написал глава внешнеполитического ведомства.

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При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял информацию о возвращении российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений. Вместе с тем он отметил, что спецслужбы Украины и её партнёры «будут очень внимательно наблюдать» за отводом российских войск.

Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения Южного и Западного военных округов приступили к возвращению в гарнизоны после масштабных военных учений, в которых приняли участие все военные округа и флоты. Часть учений проходила совместно с военными Белоруссии.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что право России проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению, как и аналогичное право других стран. По его словам, напряжённую обстановку в Европе провоцируют не учения, а скопление украинских войск вблизи линии разграничения в Донбассе и заявления США о якобы скором начале войны.

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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения.

Некоторые западные издания написали, что российские военные проведут операцию против Киева 16 февраля в 03:00 по местному времени (04:00 мск). Так, например, британский таблоид Mirror опубликовал материал, где было сказано, что первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция. Также говорилось о том, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережье Чёрного моря. Однако озвученное Западом «время» начала «вторжения» истекло.

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