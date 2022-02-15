Небо над Украиной опустело

Над Украиной перестают летать самолеты. Карта с опустевшим небом показана сервисом Flightradar24. Это объясняется тем, что западные компании прекращают страховку авиаперевозчиков при полетах над территорией Украины, фактически закрывая небо над страной, сообщает «Страна.Ua» со ссылкой на источники на авиационном страховом рынке.

Согласно данным источника, крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, в воскресенье, 13 февраля, разослали уведомление о том, что в течение 48 часов страховое покрытие на Украине и над Украиной прекращает действие для любого воздушного судна.

«Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», - заявил источник издания.

Аналогичную информацию подтвердили владельцы частных джетов. По их словам, страховые гарантии на судна будут отозваны, а потому самолеты необходимо вывести из Украины в европейскую зону.

Ранее, 12 февраля, о прекращении полетов в Украину объявила нидерландская KLM, а более 30 стран посоветовали гражданам покинуть территорию страны и начали эвакуацию сотрудников посольств. После этого страховой рынок «занервничал», сообщил глава украинской Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.

«Иностранцы перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли те станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами», - высказался он.

По его словам, украинцы увидят «в прямом смысле пустое небо».

В свою очередь директор Страховой компании «ЭКСПО Страхование» Анатолий Иванцив подтвердил «Интерфаксу», что Украинские страховые компании получили уведомление от перестраховочного брокера Ллойда (Великобритания) о временном снятии всех опций по покрытию военных рисков. Речь идет как о страховании ответственности перед третьими лицами, так и КАСКО самолетов.