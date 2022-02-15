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21 минуту назад

Шольц перепутал Молдавию и Белоруссию

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц, упоминая в своей речи во время визита в Киев учения России, перепутал Молдавию с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц перепутал Молдавию и Белоруссию
Фото: ReutersReuters

"Мы все вместе имеем дело с очень серьезным вызовом - это опасная ситуация на границах Украины. Там находится очень много солдат России и военной техники. <…> Мы видим это на море, мы видим это в свете учений в Молдавии", - заявил он в понедельник на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Затем он исправился, подчеркнув, что речь идет об учениях, которые проводятся в Белоруссии.

Напомним, в последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о вероятном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная информация является пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он добавил, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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